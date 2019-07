Sabor popodne o novim ministrima, nezadovoljstvo HDZ-a

ZAGREB – Hrvatski sabor trebalo bi danas na posebnoj sednici zakazanoj za popodne da glasa o predlogu premijera Andreja Plenkovića o izboru novih ministara, čemu su prehodile burne diskusije o tome na parlamentarnim odborima.

Iako se očekivalo da će u Plenkovićevoj vladi biti promenjeno više od tri ministra, do toga barem, zasad, nije došlo.

Predlog Plenkovića za zamenu samo tri ministra i jednog potpredsednika vlade izazvao je veliko nezadovoljstvo unutar vladajućeg HDZ.

Uzroka tog nezadovoljstva je više, a mediji prenose da se ispostavilo da je Plenković zaobišao stranačku hijerarhiju i novim ministrima se konsultovao samo sa Jandrokovićem, Bačićem i Božinovićem.

Ispostavilo se, kažu, i da premijer ne ceni dovoljno staž u HDZ-u, pa je Zdravka Marića, koji nije član stranke, postavio čak u potpredsednika vlade.

Smatra se i da nije suvislo objasnio zbog čega su neki ministri morali da napuste vladu, iako je hvalio njihov rad i zahvalio im na dosadašnjoj saradnji.

Tvrdi se i da je vladu popunio ljudima koji još nisu stekli ime u hrvatskoj politici. Zbog svega toga HDZ-ovci, čini se, neće ostati skrštenih ruku.

A jedan visokopozicionirani HDZ-ovac je za riječki Novi list rekao da, ako bi se sada neko od njihovih poslanika otvoreno suprotstavio Plenkoviću, ne bi time napravio ništa korisno ni za sebe ni za HDZ.

Zato će, kazao je, svi čekati unutarstranačke izbore.

Dakle, tema unutarstranačkih izbora sve više zaokuplja HDZ. Davor Štir, ranije veoma blizak prijatelj Plenkovića, već je najavio kandidaturu za predsednika stranke, a u tom kontekstu se spominju i Miro Kovač i Domagoj Milošević.

O novim ministrima sabor će se izjašnjavati na popodnevnoj sednici, a Plenković je dolazeći u skupštinu novinarima rekao da je vladajuća većina stabilna.

Na pitanje kako misli pomiriti nezadovoljne u stranci koji se protive odlasku ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, odgovorio je da su neki juče iskazali to nezadovoljstvo, ali da će ti isti danas svejedno podržait nove ministre.

Prema pisanju Večernjeg lista, rekonstrkcija vlade, koju sprovodi Plenković bila je potrebna za proces svojevrsne deblokade rada izvršne vlasti.

Ta rekonstrukcija, ističu, nije učinjena radi jačeg reformskog zamaha, osnaživanja vlade ili sličnih utopija, već je, kažu, to bio neophodan zahvat da bi vlada, opterećena iz dana u dan novom aferom pojedinih ministara, uopšte mogla da nastavi da radi.

Ovvaj zagrebački dnevnik piše da je Plenković opet pokazao da ne odstupa od kadrovske politike promovisanja nepoznatih, neuticajnih i kandidata bez stranačke baze jer upravo je takav profil novoizabranih ministara koji su zamenili Tolušića, Nadu Murganić, Gorana Marića i Lovru Kuščevića te Marka Pavića, koji je pak zamenio Gabrijelu Žalac.

Neimenovani član Predsedništva HDZ izjavio je povodom rekonstrukcije da je premijero izbor novih ministara na terenu je loše ođeknuo, te da među njima nema stranačkih imena, pa su zato ljudi razočarnim predloženim resenjima.

Sagovornik lista smatra da je za nove ministre trebalo da budu predloženi ljudi sa autoritetom, a ne ovi koji će se, kako je rekao, narednih godinu dana uhodavati u posao.

Iako je Plenković izborom novih ministara vodio računa o teritorijalnoj zastupljenosti, pa u vladu ulazi Vesna Bedeković, koja je rodom Bjelovarčanka, ali je radila kao načenica u Virovitičko-podravskoj županiji, ali i Vinkovčanin Mario Banožić, koji će zameniti Gorana Marića jer iz vlade odlazi i Vinkovčanka Gabrijela Žalac, ti ljudi na HDZ-ovom terenu nemaju nikakvu specifičnu težinu.

Izborom novih ministara Plenković je pokrio i Dalmaciju, odande su Ivan Malenica i Marija Vučković, a primetno je da većina novih ministara ima titulu magistra ili doktora nauka, te da je uglavnom reč o mladim ljudima.

Pitanje koje se postavlja je hoće li rekonstruisana Plenkovićeva vlada dogurati do kraja mandata, odnosno do jeseni 2020., a odgovor glasi da to pre svega zavisi od situacije u HDZ-u.

Iako HDZ neće rušiti vladu, eventualna nestabilnost u redovima same stranke mogla bi biti okidač da koalicioni partneri, najpre HNS (koji bi povukao i SDS S) napuste vladu pre isteka mandata.

(Tanjug)