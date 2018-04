Sarajevo pravi oružje za američke ratove, ali Dodik ima potez kao Vili Brant

Za potrebe ratova u Avganistanu, Iraku, Siriji naručuje se oružje iz BiH, a te narudžbine pre svega pravi Saudijska Arabija, koja naoružava Nusra front i Al Kaidu, a zatim uglavnom islamske zemlje, poput Turske i Egipta. Predsednik RS poziva na razum.

Porukom da bi zbog jačanja međusobnog poverenja u BiH bilo dobro da bude formirana zajednička komisija entitetskih vlada koja bi utvrdila činjenično stanje o proizvodnji oružja i municije u Federaciji BiH, koja je izvan kontrole zajedničkih institucija, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je, prema mišljenju stručnjaka za bezbednost Dževada Galijaševića, pokazao veliku odmerenost i toleranciju.

Miloradova šargarepa, a moglo je…

Može se o toj temi razgovarati i puno drugačije, napominje Galijašević za Sputnjik i pita — šta bi se dogodilo da je Dodik rekao: ili ćete dovesti u okvire zakona namensku industriju onako kako je Dejton odredio ili ćemo mi iz Srbije, iz Kragujevca, Čačka, Užica dovesti namensku industriju, pa ćemo i mi proizvoditi „za ne daj Bože“!

„Ili ćemo tražiti od Izraela da nam pomogne, ili od Rusije ili od drugih država. Dakle, zamislite kako bi takva orijentacija izgledala i koliko bi to u stvari bilo na liniji onoga što Bakir Izetbegović želi, a to je konflikt“, ističe Galijašević.

BiH je sastavljena od dva entiteta, tri naroda i to je dejtonska struktura, konstatovao je predsednik Srpske, ali vidimo da kod BiH i njenih zajedničkih organa to ne funkcioniše i da to nije „dejtonska odgovornost“.

„Zato bi bilo najbolje, zbog jačanja ukupnog odnosa poverenja u BiH, da se formira zajednička komisija vlada Srpske i FBiH, i da se izvrši kontrola i inspekcija i u FBiH i u Republici Srpskoj, i da ta priča splasne“, predložio je Dodik i poručio da ta priča neće nestati arogancijom koju pokazuju Bošnjaci nedolaskom na zakazanu sednicu Predstavničkog doma parlamenta.

Dodik je predložio umerenu varijantu zajedničkog nadzora nad onim što je utvrđeno u Dejtonu, tumači Galijašević, a Dejtonom je utvrđeno da namenska industrija u zemlji proizvodi oružje ili za međunarodnu trgovinu ili za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

„I tu onda govorimo o potpunom nadzoru sa zajedničkog nivoa. Odobravanje međunarodne trgovine oružjem zahteva aktivnost i Ministarstva spoljne trgovine u Savetu ministara i Ministarstva inostranih poslova, i pojedinih bezbednosnih agencija sa zajedničkog nivoa, kao što je agencija za nuklearnu energiju i atomsko-biološku i hemijsku opasnost, i pojedinih agencija poput Obaveštajno-bezbednosne agencije“, ukazuje Galijašević.

Taj stručnjak za bezbednost podseća da u Goraždu ima nekoliko fabrika pod jednim krovom, potom remontni zavod u Hadžićima, Igman u Konjicu i fabrike u Travniku, Vitezu i Bugojnu.

„Pet fabrika je praktično pod kontrolom Stranke demokratske akcije i jedne obične zanatske radionice, u stvari obaveštajne ekspoziture SAD nazvane ’Hovel mašin‘, koja je sklopila ugovor sa namenskom industrijom o strateškom partnerstvu u obezbeđivanju kupaca. Taj ugovor je raskinula fabrika Igman Konjic, i ona praktično nije deo ovog aranžmana“, precizira Galijašević.

Ubijanje muslimana oružjem iz BiH?

Za potrebe američkih ratova u Avganistanu, Iraku, Siriji naručuje se oružje iz Bosne i Hercegovine, tvrdi Dževad Galijašević, a te narudžbine pre svega pravi Saudijska Arabija, koja naoružava Nusra front i Al Kaidu, a zatim uglavnom islamske zemlje, poput Turske i Egipta.

„Kad pogledate namensku industriju u ovim državama, vidite da njima to oružje uopšte ne treba, ali je u tranzitu daleko lakše plasirati oružje do paravojnih formacija, do parapolicijskih snaga. U stvari, muslimani sa Bliskog istoka se ubijaju oružjem, municijom, raketnim sistemima poput raketnog bacača od 40 milimetara, i drugim vrstama naoružanja koje dolazi upravo iz Bosne i Hercegovine“, podvlači Galijašević za Sputnjik.

Dakle, predsednik Dodik je praktično pozvao Izetbegovića i bošnjačku vlast i, kako sugeriše Galijašević, poručio im — hajde da više ne budemo zloupotrebljeni, hajde da ne kršimo konvencije OEBS-a, Evropskog komiteta za bezbednost i saradnju, rezoluciju UN i da ne izvozimo to naoružanje u ratom zahvaćena područja, u područja u kojima postoje međuetnički sukobi, tamo gde to oružje može ubijati nevine ljude ili produžiti i uvećati stradanje.

„Dodikov predlog je predlog Vilija Branta iz Banjaluke. Daleko je očekivanije bilo da iz Banjaluke zaprete i kažu: Izetbegoviću, ne možete tako raditi, ne možete prodavati oružje gde ga prodajete, tamo stradaju civili od naoružanja iz BiH, to je protivno zakonima BiH i mora se posedovati informacija o krajnjoj destinaciji na koju je oružje došlo, mora postojati ocena obaveštajne službe da to oružje neće ići u područja zahvaćena nemirima, sukobima ili ratovima. Mora biti garancije da neće biti deo međuetničkih konflikata. A u stvari, oružje iz Bosne i Hercegovine ide samo tu“, kategoričan je Galijašević.

Predsednik Srpske ovim pozivom za formiranje zajedničke komijsije, prema Galijaševićevom mišljenju, spasava obraz i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

„Ne znam kako će biti primljen taj predlog, ali bih ga ja, da sam na mestu sarajevskih vlasti, primio kao dobronamernu ponudu i pokušaj spasavanja ustavnog poretka i međunarodnog obraza zemlje, jer to što BiH radi je sramota. E sad, druga je dimenzija pretnja kako mi pravimo oružje za neki budući rat, odnosno ’za ne daj bože‘, kako kaže Bakir Izetbegović. To je suluda retorika, to je nešto što je čisto ratno huškanje“, zaključuje Galijašević.

