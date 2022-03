Šarović:Borelj nije svestan gde je došao

SARAJEVO – U Sarajevu je danas održan sastanak predstavnika opozicionih strana u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sa Žozepom Boreljom, nakon kojeg je lider SDS Mirko Šarović izjavio da šef evropske diplomatije „nije svesan gde se nalazi“.

Šarović je novinarima rekao da je stava da će građani Republike Srpske biti oštećeni zbog ponašanja Milorada Dodika.

Boreljova prva rečenica je, kaže Šarović, bila „da će finansijski projekti iz EU biti uskraćeni Republici Srpskoj“.

„On nije rekao da će direktno trpeti građani, ali je rekao da neće biti projekata finansijskih iz evropskih fondova, za infrasturkturu, javne društvene potrebe i slično. To je bilo najneprijatnije što smo čuli. Moja ocena je da je to loše jer će to ipak osetiti građani“, rekao je Šarović.

Šarović kaže da nije siguran da je Borelj uopšte razumeo gde je došao i da je u nekim stvarima bio potpuno zbunjen.

„Nije shvatio čak ni neka ustavna ograničenja. Osim toga nije dovoljno shvatio ni da će ga oni s kojima sada razgovara prevariti i obmanuti, ostaviti ga u uverenju da su oni za evropski put. Ja sam mu preneo da će oni računati na njegovu neodlučnost, čisto da zna čovek s kim ima posla“, naveo je lider SDS-a, preneo je sarajevski portal Klix.

Predsednik SDP-a Nermin Nikšić je nakon sastanka sa Boreljom rekao da su evroparlamentarci videli ko sve čini vlast u BiH.

„Mi smo jedina država u svetu gde jedan državnik, skupa s Lukašenkom, podržava Putina. On smatra da je tamo vojni sukob a ne agresija. To se sve reflektuje na odnose u BIH“, rekao je Nikšić misleći na Milorada Dodika, prenosi portal.

Lider SDP-a smatra da je ključ za sve političke partije da se osiguraju fer i pošteni izbori, da se stvore pretpstavke da bude do birača, a ne do brojača.

Rekao je i da očekuje da BiH dobije podršku za kandidatski status, a onda smo, kaže, spremni da primenimo Izborni zakon ko god ga predložio, iz bilo koje evropske zemlje.

Nakon sastanka sa opozicionarima Borelj je razgovarao i sa članovima Predsedništva BiH.

(Tanjug)

