Šarović: Zakoni mogu samo da se donesu u parlamentu

BANJALUKA – Predsednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović rekao je danas da se zakoni mogu donositi samo u parlamentu.

„Podržali smo dva zakona i dali smo svoj doprinos. Smatramo ovo adekvatnim odgovorom na poslednju odluku viskog predstavnika. Verovatno se neće stati na tome. Postojaće potreba za zajedničkim odgovorima i u narednim sedmicama i mesecima“, naveo je Šarović, a preneo RTRS.

Istakao je da je SDS deo zajedničkog odgovora.

„Potrebno je da zajednički odgovorimo na složenu situaciju u kojoj je ne samo Srpska nego i BiH. SDS je partner i deo je zajedničkog odgovora na nametnutu odluku Incka koju SDS apsolutno smatra neprihvatljivom“, dodao je Šarović.

Poručio je da se mora razmišljati dugoročno.

„Kriza ima potencijal da se produbi i u tom smislu jeste početak jednog složenog perioda, ali moramo razmišljati šta je na kraju i kako doći do konačnih rešenja“, dodao je.

Komentarisao je i dolazak novog visokog predstavnika Kristijana Šmita.

„Očekujem i verujem da neće koristiti ‘bonska ovlašćenja’, jer na to nema pravo i to će biti dočekano potpuno odbijajuće. Odbićemo i mi i ostale stranke iz Srpske. Ako dolazi sa tom idejom, ona će propasti, a on će ostati zabeležen kao neko ko je doneo novu krizu u BiH“, naveo je Šarović.

(Tanjug)

