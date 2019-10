Sasoli pred posetu Skoplju: Nastavite evropskim putem

BRISEL, 30. oktobra ( Tanjug) – Predsednik Evropskog parlamenta David Sasoli boraviće u Severnoj Makedoniji 4. i 5. novembra, što će biti njegova prva zvanična poseta nekoj zemlji van EU, od stupanja na dužnost.

Planirano je da Sasoli otputuje i u Tiranu 2. i 3. decembra.

”Poseta Severnoj Makedoniji, a ubrzo zatim i Albaniji, u ovom trenutku mi je od najveće važnosti”, poručio je Sasoli pred put u Skoplje.

On je naglasio da su u Evropskom parlamentu svesni činjenice da su građani Severne Makedonije i Albanije ”duboko razočarani” neuspehom Evropskog saveta da se dogovori oko otvaranja pristupnih pregovora i da deli to to razočarenje.

”Albanija i Sevrena Makedonija su isporučile tražene reforme i zaslužile su nagradu za svoje napore. Zato želim da pozovem građane, a naročito mlade, da ne odustaju i da ostanu na evropskom putu”, poručio je Sasoli.

Predsednk EP je ohrabrio obe zemlje da nastave sa reformama i poručio da su one u najboljem interesu prvenstveno njenih građana, a u cilju bolje budućnosti.

Sasoli je u saopštenju ponovio podršku Evropskog parlamenta otvaranju pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom i naglasio da će parlament od EU država članica tražiti da već na sledećem sastanku donesu jedistvenu odluku u korist pristupnih pregovora ove dve zemlje.

(Tanjug)