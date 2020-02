SDA: Kriza u BiH će nestati kada odu Dodik i SNSD

SARAJEVO – Stranka demokratske akcije (SDA), Bakira Izetbegovića, označila je danas srpskog člana Prededništva BiH i lidera SNSD, Milorada Dodika, glavnim generatorom krize u toj zemlji, a povdom njegove izjave, „da će kriza nestati kada nestane BiH“, poručili su „da će kriza nestati kada on i SNSD odu sa političke scene BiH“.

U saopštenju SDA se navodi da Dodikova izjava. „da će krize nestati kada nestane BiH“, ukazuje na to da on sve dublje tone u, kako kažu, opasne političke iluzije.

SDA tvrdi da je Dodik, kako kažu, spreman da bosanske Srbe ponovo odvede u politički konflikt s najvećim svetskim silama i u stanje političke i ekonomske izolacije.

Kažu da javnost BiH „vrlo dobro pamti da su u takvim konfliktima lideri bosanskih Srba uvek izvlačili deblji kraj, ali i da su nažalost povlačili za sobom u stanje izolacije i nazatka i sve građane u entitetu RS“.

„Uzimajući u obzir ono što je jasno svima, osim samom Dodiku – da je on već deceniju glavni generator političke krize, jedina je istina da će krize nestati kada on i SNSD odu s političke scene u Bosni i Hercegovini. Bosne i Hercegovine će sigurno biti, a samo je pitanje vremena do kada ćemo se sećati Milorada Dodika i SNSD-a“, navodi se u saopštenju SDA.

(Tanjug)