Skandal: Ministarka pozirala sa simbolima OVK (foto)

Mediji u Severnoj Makedoniji pišu o skandalu pošto se na društvenim mrežama pojavila fotografija ministarke odbrane Radmile Šekerinske sa simbolima takozvane albanske oslobodilačke vojske OVK (UČK) u Kičevu, prenosi portal Plusinfo.

@EZuroff

Very concerning #Macedonia Defence Minister Radmila Sekerinska meets with Kicevo Mayor Fatmir Dehari, who belongs to extremist Albanian nationalist party DUI which regards WW2 Albanian Nazi collaborators such as Xhem Hasa Gostivari as heroes https://t.co/P4Q2rDafMy

— Sasha Uzunov (@UZI9mmmm) May 30, 2020