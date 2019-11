Skandalozna izjava predsedničkog kandidata: Prekopaćemo Jasenovac (video)

VIDEO! ŠKORO ZAČEPIO USTA PLENKOVIĆEVIM I KOLINDINIM PLAĆENICIMA: “Potpisujem ono što Hasanbegović kaže o Danu antifašističke borbe! Ne bojim se braniti ‘ZDS’, a Jasenovac ćemo prekopati!” Pripadamo generaciji ponosnih ljudi koja je pobijedila srpski fašizam – rekao je sinoć u Novom Zagrebu dr. Miroslav Škoro, nezavisni kandidat za hrvatskog predsjednika, uz napomenu da o Danu antifašističke borbe trebaju odlučiti “pametni povjesničari“. To što dr. Hasanbegović, prvi ću potpisati – jasan je bio Škoro. Izjasnio se i o pozdravu 'ZDS': – Ne bojim se govoriti o tome, jer znam istinu! To je pozdrav pod kojim se moj vjenčani kum borio za Hrvatsku '91. godine! To je pozdrav pod kojim je moj bratić poginuo! Neće mi nitko govoriti da je to pozdrav koji nekome smeta, jer je korišten od '41. do '45. godine. Koristili su i riječ Hrvatska, himnu 'Lijepa naša', plaćali su kunama, javnica Krugovalne postaje Zagreb bila je 'U boj, uboj'… Naravno da ću otići u Bleiburg, ponovio je dr. Škoro i dodao: – Otići ću i u Jasenovac i tražiti međunarodnu komisiju, ako treba prekopat ćemo sve! P.S. Poručujem Plenkovićevim i Kolindinim sitnim plaćenicima da sada ovo prošire po raznim grupama i nebitnim, marginalnim portalčićima. Uz put, pitajte Plenkovićevu i Šeksovu kandidatkinju hoće li i ona pitati za savjet dr. Hasanbegovića ili će kao i u Poljskoj hvaliti pola milijuna Titovih partizana, među kojima sigurno nisu bili Škorini nono i nona.

