Skejo i HOS nisu učestvovali u Oluji, ZDS postao dosadan

KNIN – Penzionisani hrvatski general Pavao Miljavac oštro je danas kritikovao bivšeg ratnog komandanta HOS-a Marka Skeju koji je i ove godine u Kninu, na obeležavanju godišnjice vojno-policijske akcije Oluja, skandirao ustaški poklič „za dom spremni“ i istakao da je sve to, kako je rekao, već pomalo dosadno.

„Nikako mi nije mi jasno zašto im je to toliko važno, zašto to forsiraju. Neka ljudi sami procene šta znači to javno uzvikivanje. Ako baš hoćete, oni u Oluji nisu učestvovali, ali uzimaju sebi za pravo da uzmu deo medijskog prostora. Ne znam dokle će to ići. Zavisi od vlasti“, rekao je Miljavac za zagrebačku N1 tv.

Miljavac je Skeju, koji je poznat po tome što nosi brkove nalik Hitlerovim, i HOS-ovcim poručio da još jednom treba da pročitaju govor prvog hrvatskog predsednika Franje Tuđmana iz 1992., kada je rekao da je pitanje da li bi Hrvatska uopšte postojala da se nastavilo sa ustaškim obeležijima i politikom.

Skejo i njegovi HOS-ovci i ove su godine u Kninu uzvikivali ustaški poklič ‘za dom spremni’.

Skejo je održao govor u kojem je poručio da je “hrvatska vojska srpskoj kobri satrla glavu“.

(Tanjug)

