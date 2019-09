Škoro: Kad neko pogreši minimum je da se izvini

ZAGREB – Miroslav Škoro, hrvatski pevač i kandidat za predsednika na predstojećim izborima, kaže da nije pratio obraćanje lidera SDS S, Milorada Pupovca, ali da smatra da je minimum što neko može da učini kada pogreši, da se izvini.

Činjenica je da je Pupovac, kao deo vladajuće koalicije, izgovorio to što je izgovorio, kaže Škoro.

„Možda je najsporniji taj deo kad je on rekao da bi Hrvatska mogla skončati kao ta Nezavisna država Hrvatska. Čini mi se da je minimum koji taj čovek može dati, jer je ljudski i pogrešiti, to izvinjenje, a ako nije – to je njemu na dušu. Verovatno on i njegovi koalicioni partneri znaju šta rade“, rekao je Škoro za zagrrebačku N1 tv.

Upitan da komentariše pismo koje je predsednica Kolinda Grabar Kitarović uputila Pupovcu nakon jučerašnjeg obraćanja i da li smatra da je oštrija prema lideru SDS S zbog kampanje, Škoro kaže da predsednička kampanja formalno-pravno nije u toku sve dok se ne odredi datum izbora.

Ne želeći da komentariše predsednicino pismo Pupovcu, jer ga, kako kaže, nije ni video ni pročitao, Škoro kaže da „valjda i ona zna šta radi“. Ipak, smatra da je sve to malo zakaznelo.

Škoro je istovremeno negirao da je ranije rekao da bi, da je predsednik, zabranio rad SDS S. Precizirao je da je rekao da predsednik Hrvatske ima pravo da pokrene proceduru zabrane rada političkih stranaka.

(Tanjug)