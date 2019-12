Škoro: NDH nije bila samo fašistička tvorevina

SPLIT – Kandidat za predsednika Hrvatske Miroslav Škoro izjavio je da NDH nije bila samo fašistička tvorevina, iako istorijske činjenice kažu da je bila.

On je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju kazao da je tačno da se pozdrav „Za dom spremni“ koristio u NDH, ali i da se kao platežno sredstvo koristila kuna, a da je himna bila „Lijepa naša domovino“.

„Tačno je i to da je u Domovinskom ratu postojala jedinica HOS-a kojoj je pozdrav bio ‘Za dom spremni’, da je tu insigniju na svojoj ruci nosio i moj kum dok je branio demokratsku Hrvatsku. To su različiti istorijski konteksti, što je, uostalom, na neki način priznao i Ivica Račan kad je dopustio legalizaciju HOS-ovih insignija“, rekao je Škoro za Slobodnu Dalmaciju.

Govoreći o plakatima na ćirilici koje je postavilo Srpsko narodno veće, Škoro je rekao da plakati mogu biti napisani i na svahiliju, ali da je pitanje odakle novac za te plakate.

„U ovo doba godine, a pogotovo kad su izbori, plakatno je mesto jako skupo. Ja to dobro znam zato što, za razliku od Pupovca, plakate plaćam iz svog džepa. Meni je neprihvatljivo da pripadnici srpske manjine u pojedinim delovima Hrvatske žive strašno loše, a SNV troši golemi novac, i to dobijen iz budžeta, na plakate koji valjda treba da posluže kao provokacija“, rekao je on.

Upitan da li mu smeta koalicija HDZ-a i SDŠ-a, Škoro je rekao da mu smeta etnobiznis.

„Smatram da u demokratiji niko ni na koji način ne bi smeo da bude privilegovan ni diskriminisan. Pupovac hrvatske državljane deli na ‘naše’ i ‘njihove’. To je recidiv velikosrpske agresije“, rekao je Škoro.

On je ponovio i da bi, da ima zakonski osnov za zabranu pokrenuo pitanje zabrane SDŠ i bilo koje stranke.

„To je stvar odlučnosti i odgovornosti. Odluku o zabrani na kraju donosi Ustavni sud. Pupovac je svojim izjavama destabilizovao ustavnopravni poredak. Nedopustivo je u 21. veku Hrvatima konstantno na nos nabijati prošlost i stavljati nas u kontekst fašizma. Dokle to? Pa upravo su Hrvati pobedili poslednji fašizam u Evropi – velikosrpski fašizam“, rekao je Škoro.

(Tanjug)