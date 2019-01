Slovenački ministar kulture ponudio Šarecu ostavku

LJUBLJANA – Slovenački ministar kulture Dejan Prešiček, optužen za mobing, ponudio je ostavku u pismu premijeru Marjanu Šarecu.

Šarec će odluku, kako je prenela agencija STA, objaviti danas na konferenciji za novinare.

Prešiček se nedavno našao na meti optužbi za mobing prema zaposlenima i zloupotrebu položaja, a sve je kulminiralo kada je jedan od zaposlenih u ministarstvu kulture počinio samoubistvo.

Zagrebački „Jutarnji list“ je pisao da je reč o ocu troje dece čija žena boluje od raka i koji je, prema navodima zaposlenih u ministarstvu, bio meta mobinga ministra i njegovih najbližih saradnika.

Prešiček je odbacio optužbe za mobing, ali je priznao da je zloupotrebio korišćenje automobila ministarstva.

„Nikome ne bih poželeo ono što sam prošao protekle nedelje. Javni linč nije pogodio samo mene i moje kolege, već i one u kulturi koji su, kako bi Prešern rekao, dobrodušni. To ne mogu da dozvolim jer nisam bezosećajna osoba kako su pojedini (mediji) pokušali da me prikažu“, napisao je Prešiček u pismu.

On je naveo da „vidi samo jedno moguće rešenje“, a to je da podnese ostavku premijeru na mesto ministra kulture.

Prema nezvaničnim informacijama RTV Slovenija, Šarec neće prihvatiti ostavku ministra.

