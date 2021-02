Slovenija: Lasersko proučavanje posledica lavine

BOVEC – U Sloveniji je danas prvi put korišćen laserski uređaj postavljen na dronove koji treba da utvrdi debljinu i količinu snežnog pokrivača nastalog nakon snežne nepogode.

Uređaj je korišćen nakon lavina koje su 22. i 23. januara ugrozile lokalnu putnu mrežu na području Boveca na severozapadu Slovenije, a reč je o istraživanjima koja su deo širih napora da se istraže posledice lavina koje su česte u gornjim delovima doline Soče.

Milan Kobal sa Biotehničkog fakulteta u Ljubljani izjavio je danas da lavine u tom delu Slovenije ugrožavaju i područja koja nisu povezana lokalnom putnom mrežom, prenosi STA.

„Laser je koristan instrument jer precizno meri visinu snežnog pokrivača koja je značajan podatak za simulacije pojedinačnih lavina, za predviđanje njihovog dometa i količine snega, ali i planiranje adekvatnih tehničkih protivmera“, rekao je Kobal.

On je naveo i da se na osnovu podataka koji su do sada prikupljeni došlo do zaključka da bi na nekim mestima bilo poželjno izgraditi specijalne galerije koje bi mogle da uspore ili čak zaustave lavinu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.