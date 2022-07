Šmit nametnuo izmene Izbornog zakona koje garantuju slobodne i fer izbore

Visoki predstavnik u BIH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) danas je iskoristio „bonska ovlašćenja“ i nametnuo izmene Izbornog zakona u BiH.

„Danas nalažem i donosim paket transparentnosti koji garantuje slobodnu i fer kampanju i izbore“, rekao je Šmit u svom obraćanju, ali nije precizirao o kojim izmenama se radi.

Dodao je da ne toleriše ratnohuškačke izjave i ratnohuškačku politiku i da je Dejtonski sporazum temelj BiH, ali da ima još mnogo prepreka od „Dejtona do Brisela“.

Šmit je pozvao na ukidanje blokade institucija, kako bi se „moglo ući u razuman dijalog“.

„Pozdravljam mirno okupljanje ljudi, javne debate koje su temelj demokratije. Sada je na političarima da tu debatu pretoče u rešenja. Moj savet im je da to urade, da iskoriste tu priliku, jer možda neće imati drugu priliku“, kazao je on.

Šmit je istakao da očekuje da političari deluju odmah i da njihovo delovanje dovede do rezultata, ističući da je neprihvatljivo da Federacija BiH ima samo jednog sudiju u Ustavnom sudu i da je sadašnja vlada u tehničkom mandatu četiri goidne.

„Očekujem rezultate, da učine nešto za gradjane i zemlju, očekujem da deluju odmah. Ovo nije prijateljski predlog, to je njihov posao. Neka napuste igre – da li će Visoki predstavnik nešto uraditi? Uradite to vi, nemojte čekati drugog, ako to ne uradite ja ću preuzeti odgovornost“, istakao je Visoki predstavnik u BiH.

Visoki predstavnik je naveo da neće učestvovati u predizbornoj kampanji ni za jednu stranu, već će „na umu imati samo ljude u ovoj zemlji“.

„Proći ću širom zemlje da čujem šta ljudi stvarno misle. Imam utisak da ono što čujem od političkih predstavnika nije ono što ljudi stvarno žele“, rekao je on.

Šmit je posebno istakao da „niko ne sme da bude isključen“, nijedan konstitutivni narod, a posebno „ostali“, dodavši da je neprihvatljivo da već 12 godina nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić-Finci“.

Istakao je i potrebu pune primene Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, ističući da niko u bilo kojem delu BiH ne sme biti sprečen da se vrati u svoje predratno mesto boravka.

„Ne sme biti diskriminacije. Pozivam političare da dogovaraju. Mislim da je pred nama veliki posao nakon izbora. Ljudi iz EU će pitati gde je napredak. Kada bi samo ostvarili želje građana bili bi smo puno bliže EU“, rekao je Šmit.

(Beta)

