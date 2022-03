Socijalistička narodna partija Crne Gore: DPS, SD i SDP ne mogu u vladu

Ivanović je portalu RTCG naveo da te stranke mogu da podrže manjinsku vladu ali ne mogu, po sudu SNP-a, biti njen deo.

„Mi smo izneli stav pred Glavnim odborom i rekli da smo uslovili ulazak u manjinsku vladu time da DPS, SD i SDP ne mogu biti sastavni deo vlade, a normalno njihova podrška da. To je stav koji zastupamo i tu smo potpuno jasni i principijalni do kraja“, poručio je on.

(Tanjug)

