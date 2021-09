Srbin krijumčario Sirijce, pokušao da pobegne, udario u drvo

BUDIMPEŠTA – Mađarska policija privela je srpskog državljanina (20) koji je kombijem prevozio 31 ilegalnog migranta i, pokušavajući da pobegne policiji, izazvao saobraćajnu nezgodu.

Kako prenosi RTS, policija je sinoć na auto-putu M1 koji vodi prema Austriji, kod mesta Abda, pokušala da zaustavi vozilo austrijskih registarskih oznaka.

Ugledavši policijske službenike, vozač je ubrzao, pokušao da pobegne vozilom i naleteo na drvo.

U kombiju se, sem 20-godišnjeg vozača sa srpskim državljanstvom, nalazio 31 migrant poreklom iz Sirije bez ikakvih dokumenata za validan boravak u Mađarskoj.

U saobraćajnoj nesreći nekoliko putnika je povređeno i prebačeni su u obližnju bolnicu.

Ostali nepovređeni migranti su, u skladu sa mađarskim propisima, vraćeni do mađarsko-srpske granice, a protiv vozača je pokrenut krivični postupak zbog krijumčarenja ljudi.

Za to krivično delo zaprećena je kazna od jedne do pet godina zatvora, uz otežavajuće okolnosti i do 15 godina.

Za organizatore krijumčarenja ljudi u Mađarskoj je predviđena zatvorska kazna od 10 do 20 godina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.