Strani mediji o sporu Hrvatske i Srbije zbog Tesle: I novčanica na kojoj je nema neku vrednost

Najnoviji spor Hrvatske i Srbije oko Nikole Tesle dospeo je i u medije na nemačkom jeziku. Reč je o nameri Hrvatske da, kada uđe u evrozonu, na kovanice evra stavi lik tog naučnika i reakcijama koje je ta odluka izazvala u Beogradu.

„Hrvatska želi da lik Nikole Tesle krasi njene kovanice. To vrlo smeta susednoj Srbiju. Jer tamo smatraju Teslu Srbinom“, objašnjava list Stuttgarter Nachrichten svojim čitaocima situaciju oko budućih kovanica evra u Hrvatskoj. „Pristup EU-novajlije Hrvatske evrozoni još je u oblacima, ali već sada je planirano uvođenje evropske valute izazvalo žestoku razmiricu sa Srbijom: Narodna banka Srbije optužuje Zagreb da ‘prisvaja srpsko kulturno dobro’. Okidač za spor je Nikola Tesla rođen 1856. u hrvatskom selu Smiljanu kao sin srpskog pravoslavnog sveštenika. Lice elektro-pionira preminulog u Njujorku bi, prema najavi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, trebalo da krasi novčiće od 10, 20 i 50 centi“, piše Deutsche Welle.

List dalje piše: „Tesla je bio Amerikanac srpskog porekla i uvek je sebe smatrao Srbino, odgovorio je na to predsednik Srbije Aleksandar Vučić: Hrvati bi trebalo da Teslu bar štampaju na važnim novčanicama, a ne na sitnišu. Doduše, ni srpske novčanice, na kojima je Tesla već štampan, nemaju veliku težinu: 100 dinara odgovara sumi od 85 evro centi“.

„Kao građanin carske Austrije, Srbin Tesla je rođen u Hrvatskoj. Ali, dok je u Beogradu još 1952. otvoren Muzej Nikole Tesle sa urnom i zaostavštinom fizičara, Hrvatska se dugo maćehinski ophodila prema svom srpskom sinu: hrvatski nacionalisti su 1992. čak digli u vazduh spomenik Tesli u Gospiću. Ipak, za razliku od Beograda, političari srpske manjine u Hrvatskoj pozitivno gledaju na Teslinu evrorehabilitaciju. Kažu da su hrvatski građani bili ti koji su Srbina predložili kao motiv na kovanom novcu. Tako da, naglašavaju, Tesla povezuje Srbe i Hrvate“, piše list Stuttgarter Nachrichten.

„Nikoga mi ne prisvajamo“

Austrijski Kronen Zeitung, osim osnovnih podataka o Teslinom životu, navodi da je hrvatski premijer Plenković Narodnoj banci Srbije odgovorio da ona „može da zauzme stav, ali da to neće imati uticaja na odluku“, i dodao: „Nikoga mi ne prisvajamo“. On je naglasio da su hrvatski građani izabrali Teslin lik za kovanice i označio to kao veliki gest Hrvatske, a uz to je Tesla bio srpske nacionalnosti.“

„Hrvatska bi najranije 2023. godine mogla da pristupi evrozoni, ali najmlađa zemlja EU-a već je počela da bira motive za kovanice evra. Kada je Tesla rođen, njegovo rodno selo Smiljan pripadalo je carevini Austriji. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Gospiću, a gimnaziju u Karlovcu. Osamdesetih godina 19. veka studirao je na Tehničkoj školi u Gracu. Godine 1884. emigrirao je u SAD“, podseća austrijski Kronen Zeitung.

