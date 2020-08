Šukalo:Od Vučića učim još od 2008.

BANJALUKA – Adam Šukalo, lider i bivši poslanik Napredne Srpske u parlamentu Republike Srpske, na parlamentarnim izborima u Srbiji izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini kao kandidat SNS, a kaže da je velika čast i odgovornost dobiti priliku da se radi za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojeg, kaže, poznaje, s kojim sarađuje i od kojeg uči još od 2008.

„Činjenica da sam prvi Srbin koji je izabran za poslanika u oba srpska parlamenta dodatno obavezuje da pokrenem inicijative na dobrobit svih građana Srbije, Republike Srpske, ali i cele regije, posebno u državama u kojima Srbi imaju ozbiljne statusne i životne probleme”, kaže Šukalo za banjalučki Glas Srpske.

Objašnjava da je posle niza problema u vezi s identitetom naprednjaka u Republici Srpskoj, uspeo s grupom entuzijastada se izbori da Napredna Srpska 2014. godine stekne parlamentarni status u Srpskoj.

“Nakon povlačenja iz politike u Republici Srpskoj krajem 2018. godine, politički život sam nastavio, a gde drugo, nego u SNS-u“, priča Šukalo.

Upitan da li će se zalagati za to da Srbi iz Republike Srpske i BiH imaju zagarantovane poslaničke mandate u Narodnoj skupštini Srbije, po uzoru na Hrvate iz BiH, koji to pravo imaju u Hrvatskom saboru, Šukalo kaže da je to veoma složeno pitanje.

“Da bi se na njega odgovorilo, treba prvo rešiti pitanje dvojnog državljanstva. Zvanična hrvatska politika je omogućila da više od 90 odsto Hrvata iz BiH imaju državljanstvo Hrvatske. S druge strane, bivša vlast u Srbiji, sa Borisom Tadićem na čelu, opstruisala je Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije, a posebno proces dobijanja dvojnog državljanstva. Tek nakon dolaska Vučića na vlast, taj proces se ubrzao. Što se tiče glasanja, Srbija i njeno rukovodstvo ozbiljno pristupaju tom pitanju, a najvažnije je istaknuti da samo jaka Srbija znači i jaka Republika Srpska”, rekao je.

Ističe da su njegovi politički ciljevi vezani za programsku platformu SNS-a i listu „Aleksandar Vučić – za našu decu“.

Insistiraće, dodaje, I na još jačoj I snažnijoj vezi Repubike Srpske I Srbije.

(Tanjug)

