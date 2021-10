Svaka sličnost je slučajna: Hrvati otkrili u čemu je razlika između ćevapa i „mljevenika“

Od „prepucavanja“ ljudi iz regiona oko toga čije su jelo ćevapi, preko porekla same reči, do šaljivih predloga Hrvatima kako bi mogli da preimenuju i druga jela, došlo se i do pitanja šta su zapravo mljevenici?

Kaže: "Kuhari nisu htjeli da ih mješaju sa ćevapima iz poštovanja prema njima, pa su ovom jelu dali novo ruho i novi naziv." Zovu se "mljevenici" i omotani su lepinjom od tzv. pizza tijesta. Svaka sličnost sa ćevapima je slučajna jel. pic.twitter.com/Y06YbAMi39 — Socijalist ⭐ (@socijali_ST) September 30, 2021

Vlasnik restorana, koji je ranije rekao da je svoj gastro eksperiment nazvao baš ovako da ne bi uvredio komšije jer se, prema njegovim riječima, BiH smatra zemljom ćevapa, sada je otkrio recepturu za ovaj novo-stari specijalitet, piše B92.

Mljevenici sadrže 60% junetine i 40% svinjetine, u kombinaciji sa začinima i bijelim lukom, a porcija mesa od 350 grama služi se u domaćoj lepinji od tijesta za picu, koje je premazano maslacem sa začinskim biljem i maslinovim uljem.

Međutim, ono što hrvatsku verziju ćevapa razlikuje od svih ostalih su prilozi.

Mljevenike će vam u pomenutom hrvatskom restoranu poslužiti uz pomfrit, domaću francusku salatu i luk salatu sa bundevinim uljem.

