Svetske muzičke zvezde večeras u Budvi

U okviru treće večeri novogodišnjeg muzičkog programa u Budvi, večeras će na bini ispred Starog grada nastupiti svetske muzičke zvezde, Dj Burak Jeter i Dj Daren Emerson kao i Dj Džon K i Dj Urketone iz Budve.

Producent i Dj iz Amsterdama Burak Jeter, čiji je singl „Tuesday“ 2016. godine zauzeo 1. mesto na muzičkim listama u 75 zemalja i dostigao brojku od 400 miliona pregleda na Ju tjubu (You tube), kazao je da već treći put nastupa u Budvi.

„Veoma sam uzbudjen što sam ovde i to baš na kraju godine. Letos sam nastupao na Si dens (Sea dance) festivalu. Ovde osećam dobru energiju, ljudi su srdačni, ovo je prelepo mesto za odmor“, kazao je holandski Dj agenciji Beta.

On je kazao da je remix koji je uradio za singl „My life is going on“, naslovne numere najgledanije serije ikada na Netfliksu „La casa de Papel“, već na prvom mestu muzičkih lista u sedam država.

„Prošle nedelje smo snimali video za taj singl i očekujem da će biti bolji od singla ‘Tuesday’. Do leta spremamo još par remiksa a očekuju me i nastupi na više od 100 festivala širom sveta, možda opet i na Si densu i Egzitu“, kazao je Dj Burak Jeter pored koga će večeras u Budvi nastupiti i britanski Dj Daren Emerson.

Budvanski Dj Urketone najavio da će na večerašnjem setu puštati različite potpravce haus muzike.

„Očekujem dobru zabavu, da se povežemo sa našim sugradjanima večeras, da bude dobrog djuskanja i da udjemo što veseliji u novu godinu“, kazao je Dj Urketone koji će uz takodje lokalnog Dj Džona K otvoriti večerašnji program u 21 čas.

Organizator 20. po redu novogodišnjeg muzičkog programa u Budvi je gradska Turistička organizacija.

(Beta)