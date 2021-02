Tagecajtung: Oružje između Hrvatske, Bavarske i Berlina

BERLIN – U članku pod naslovom „Oružje između Hrvatske, Bavarske i Berlina“ novinari berlinskog lista Tagecajtung bave se pitanjem da li su krijumčari oružja iz Hrvatske u Nemačku sledili i političke ciljeve.

U tekstu koji potpisuje više autora opisuje se kako je 2018. otkriven krijumčarski lanac. Nemački istražitelji su tada na auto-putu uhvatili jednog muškarca kojeg su smatrali kurirom za ilegalnog oružja.

To je označilo početak višegodišnjih istraga koje su vodile od Hrvatske do Nemačke, Austrije i Švajcarske. Istražitelji su otkrili mrežu u kojoj je hrvatski lanac krijumčara oružja robom snabdevao druge lance krijumčara, među kojima i jednu grupu koja je najviše delovala iz Bavarske, kupovala krijumčareno oružje i dalje ga prodavala. Njihov navodni šef Aleksander R. (48), bivši carinik koji se okušao i u legalnom poslovnom svetu, s Hrvatskom nije imao samo navodne kriminalne veze, nego i privatne.

Kako piše Tagecajtung, on je oženjen Hrvaticom koja je „povezana s ultranacionalističkim veteranima paravojnih milicija, koji su se borili u ratu“.

On delom živi i u Hrvatskoj, pa je tamo i uhapšen prošlog leta zbog sumnje da je ilegalno trgovao oružjem. Zatim je izručen Nemačkoj gde je još u istražnom zatvoru. Osim njega, zbog sumnje da su počinili isto krivično delo uhapšeno je još nekoliko osoba, prenosi DW.

Za novinare Tagecajtunga je zanimljiva veza Aleksandera R. s desnom scenom u Nemačkoj. Kako pišu, on je bio član Alternative za Nemačku (AfD), stranke čiji se delovi zbog sumnje u desni ekstremizam nalaze pod nadzorom Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka, a s kojima je navodno prekinuo veze 2017.

U članku se podseća da je većina članova ove krijumčarske grupe bila deo desno-ekstremističke scene, a neki su takođe bili povezani s AfD-om i to s kontaktima sve do Bundestaga i vođe AfD-ovog desničarskog krila Bjerna Hekea.

Na tu vezu je, piše Tagecajtung, ukazao i iskaz jednog svedoka na suđenju u Hrvatskoj: „Već u aprilu 2019. je hrvatski sud osudio ukupno 11 osoba, koje su bile umešane u međunarodnu trgovinu ratnim naoružanjem i oružjem. (…) Jedan svedok je rekao da zna kome je oružje bilo namenjeno“ i kao primaoca je označio AfD.

Deo uhapšenih krijumčara je učestvovao i u osnivanju udruženja Patriotska alternativa koje podržava desno krilo AfD-a.

U berlinskom listu se ističe kako se iz krugova bliskih istražiteljima doznaje da je „Aleksander R. zaradu od prodaje oružja hteo da iskoristi za osnivanje nove političke organizacije“, verovatno podružnicePatriotske alternative u Bavarskoj.

U članku se navodi da su članovi grupe nameravali da izgrade nemačka naselja u Mađarskoj, Rusiji i Hrvatskoj za one koji žele da žive dalje od „rodnog-mejnstrima i istorijske indoktrinacije“.

Autori članka u smatraju da razbijanjem krijumčarskog lanca slučaj nije do kraja rešen:

„Kada se pogledaju istrage i hapšenja moglo bi se govoriti o uspehu. O tome kako su istražitelji razotkrili lanac krijumčara pre nego što je desno-ekstremnu scenu mogao snabdeti većim količinama oružja i pre nego što je ono moglo biti upotrebljeno.

„Ali interni četovi, mejlovi i dokumenti koje smo dobili pokazuju jednu drugačiju sliku. U njima čitamo kako je jezgro grupe počelo da trguje i kako je Aleksander R. istovremeno radio na stvaranju novih desno-ekstremističkih krugova. On traži kontakt s desno-ekstremističkim organizacijama, sam deluje na osnivanju novih, do čega većinom ipak ne dolazi. Sve to radi godinama – a da ga niko u tome ne sprečava“, piše list.

Osim toga, u tekstu se upozorava da je najmanje šest muškaraca navodno trgovalo oružjem, da ih se deset interesovalo za kjupovinu, a da je na kraju pronađeno malo oručja. Autori pretpostavljaju da istražitelji nisu pronašli sve oružje.

Novinari idu i korak dalje pa pitaju šta su planirali s oružjem, da li da formiraju militantnu grupu, te podsećaju da je stranka Zeleni u bavarskom pokrajinskom parlamentu od bavarskog ministarstva pravosuđa tražila odgovor na pitanje da li se tu radi o kriminalnom udruženju.

Odgovoreno im je da prema raspoloživim saznanjima to nije bio slučaj, a na pitanje s kojim je ciljem grupa prodavala oružje Bavarskoj, novinari nisu dobili odgovor, jer, kako je rečeno, istraga još traje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.