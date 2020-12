Tegeltija:U slučaju ostavke, nasleđuje me Srbin iz Srpske

BANJALUKA – Predsednik Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH Milan Tegeltija rekao je da bi u slučaju da podnese ostavku, njega na toj poziciji trebalo da nasledi Srbin iz Republike Srpske.

“Nakon moje smene ili ostavke desilo bi se mnogo toga, ali se neće desiti ništa na kvalitetu i poboljšanju pravosuđa u BiH,” rekao je Tegeltija u emisiji Telering na RTRS.

On nije želeo da otkrije da li će podneti ostavku na poziciju predsednika VSTS-a, ističući da će svoju odluku saopštiti sutra na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Govoreći o vlastitoj bezbednosti, Tegeltija je rekao da je prilično opušten u Banjaluci i da nema nikakvih strahova, ali da ima veliku zabrinutost za svoju ličnu bezbednost u svakom pogledu.

“Moguće je da mi neko učinili zlo i u Banjaluci, ali je mnogo verovatnije da se to dogodi u Sarajevu zbog same teritorije. Verujem da u Banjaluci postoje i službe bezbednosti koje ne bi to tako lako dopustile ili, ako bi se to dogodilo, makar bi to istražile i ne bi pozdravile,” istakao je Tegeltija.

U javnosti je nedavno objavljen audio snimak telefonskog razgovora Tegeltije sa Mijanom Buhom, doskorašnjom članicom VSTS, koja je navodno insistirala da njena sestra Sanja Cagar bude imenovana za sudiju Osnovnog suda u Banjaluci.

Nakon toga, zatraženo je da Tegletija da ostavku na mesto predsednika VSTS.

(Tanjug)

