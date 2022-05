Tras: Treba što više raditi na zaštiti mira u BiH i sprečiti uticaj Rusije u toj zemlji

Ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Tras izjavila je danas u Sarajevu da je neophodno još više raditi na zaštiti mira u Bosni i Hercegovini, da bi se sprečio ponovni oružani sukob u toj zemlji.

„Neophodno je da u BiH radimo još više na zaštiti mira i sprečimo da se zemlja vrati sukobu. Istorija je podsetnik na ono šta se dešava kada se ne suprotstavimo agresiji. Genocid u Srebrenici, opsada Sarajeva, to su samo dva zločina koja su nas užasnula, pa smo rekli kako se u Evropi to nikada više ne sme dogoditi“, rekla je Tras posle sastanka sa šeficom BH. diplomatije Biserom Turković.

Dodala je da je u BiH došla da lično sagleda situaciju i da bude sigurna da je „Britanija predvodnica u davanju podrške toj vrlo bitnoj zemlji“.

„Pozdravljam i stav Bisere Turković povodom stravične ruske agresije na Ukrajinu“, kazala je Tras.

On je navela da postoje znaci mešanja Rusije u stanje u BiH, koji mogu zemlju vratiti ka „mračnim danima“, ocenujući da to se to mora zaustaviti.

„Ovo je pitanje trenutka, biramo slobodu i demokratiju, a ne negativni uticaj i korupciju. Danas je Velika Britanija zemlja koja najavljuje novi investicioni paket za Zapadni Balkan u energiju, infrastrukturu, kao alternativu investicijama koje dovode do negativnih uticaja“, kazala je šefica diplomatije Velike Britanije.

Tras je dalje navela da kroz NATO žele razvijati i BiH, odnosno raditi na jačanju bezbednosti i konsolidaciji te zemlje.

„Uz situaciju ovde, moramo pratiti i pitanje evropske bezbednosti u celini. Vidimo rusko mešanje i ovde, ali narod Ukrajine takodje treba našu podršku kao i podršku slobodnog sveta. Moramo biti sigurni da podržavamo one koji se hrabro bore za svoju zemlju“, istakla je ona.

Tras je najavila da će Velika Britanija nastaviti da pomaže Ukrajini oružjem, koje joj, kako je kazala, treba da pobedi.

„To znači i rad s partnerima u celom svetu na novom planu za obnovu Ukrajine posle rata“, navela je ona, dodavši da „nije dovoljno stajati sa strane u slučaju Ukrajine, već aktivno pomagati u podršci Kijevu“.

Prema njenim rečima, Zapad mora biti siguran da će ruski predsednik Vladimir Putin izgubiti i da će Ukrajina pobediti, kako „ruska agresija nikada više ne zapreti evropskom miru“.

Tras je kazala da ruska vojska blokira izvoz žitarica iz ukrajinskih luka prema ostatku sveta.

„Po mom mišljenju, strašno je da Putin hoće celi svet da ucenjuje i da glad i nedostatak hrane medju najsiromašnijima koristi kao oružje. Putin mora ukinuti blokadu ukrajinskog žita, a mi saveznici i partneri moramo žito prebaciti u ostatak sveta“, ocenila je ona.

Velika Britanija je uvela sankcije Rusiji, dodala je, da bi se preseklo finansiranje „stravičnog rata koji Putin vodi u Ukrajini“.

„Neophodno je istrajati u presecanju dostave gasa iz Rusije za Evropu, jer se onda ne može finansirati vojna mašina Rusije“, naglasila je Tras.

Još je kazala da „ne dolazi u obzir ukidanje sankcija i dodvoravanje, koje bi Putina učinilo dugoročno jačim“.

Britanska ministarka spoljnih poslova potom se osvrnula na sankcije koje je njena zemlja uvela srpskom članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku i predsednici RS Željki Cvijanović.

„Mi smo Dodiku izrekli sankcije, kao i drugima koji rade na destabilizaciji. Važno je za budućnost da vidimo napredak u ekonomiji, demokratiji“, istakla je ona.

Prema njenim rečima, Velika Britanija „jasno postupa protiv onih koji nastoje da potkopaju napredak“, pozvavši sve partnere da deluju i obezbede da oni koji potkopavaju mir budu pozvani na odgovornost.

Govoreći o situaciji u BiH, Tras je istakla da se u toj zemlji moraju održati opšti izbori, zakazani za 2. oktobra.

„Izbori se moraju održati i nećemo da se menjaju ta pravila. Što se tiče istrajnosti, Velika Britanija ulaže nova sredstva u BiH. To su čiste investicije, podržavamo NATO koji daje podršku Oružanim snagama BiH“, kazala je ona.

(Beta)

