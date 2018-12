Treće veče novogodišnjeg muzičkog programa u Budvi u znaku haus muzike (VIDEO)

Treće veče novogodišnjeg muzičkog programa u Budvi bilo je posvećeno ljubiteljima haus muzike koji su do dva časa iza ponoći uživali u nastupima svetskih DJ zvezda, Buraka Jetera i Darena Emersona.

Atmosferu na trgu ispred Starog grada najpre su zagrejali lokalni di-džejevi Urketone i Džon K posle kojih je na binu izašao tursko-holandski producent i DJ Burak Jeter.

Set je otvorio obradom globalnog hita „My life is going on“ iz serije „La casa de Papel“, nakon koje je izveo i nekada prvu numeru sa brojnih muzičkih svetskih top lista, „Tuesday“ ali i obrade klasičnih rok hitova poput pesme grupe „Queen“, „We will rock you“.

DJ iz Amsterdama je tokom puna dva časa nastupa preneo dobru energiju sa bine na publiku na punom gradskom trgu, koju je oduševio kada je medju okupljene bacio diskove sa svojim najvećim hitovima.

Na binu je oko ponoći izašao britanski DJ i producent Daren Emerson, bivši član sastava „Underworld“, jednog od najznačajnijih u istoriji elektronske muzike, koji je pre nastupa rekao agenciji Beta da je već nastupao u Srbiji, Hrvatskoj i BiH ali ne i u Crnoj Gori.

„Budva je divno mesto i zimi, mogu samo da zamislim kako je ovde leti. Šteta što ostajem kratko, voleo bih da se vratim ovde, već smo pričali o nekom nastupu tokom leta“, kazao je Emerson.

Navodeći da je nastupao na prvom izdanju novosadskog Egzita, britanski DJ je kazao da je od tada čest gost u regionu.

„Region mi se jako svidja, ljudi ovde vole tehno i haus muziku. Nema više razlika u smislu gde se više sluša neka vrsta muzike, ona je danas univerzalna stvar“, rekao je Emerson.

Dodao je da je dobra produkcija ključna za kvalitetan nastup.

„Najvažnija stvar kada sam na sceni je dobra produkcija, da imam dobre monitore, dobar bas koji možete da osetite“, rekao je Emerson.

Upitan kako se nosi sa stalnim putovanjima i nastupima i činjenicom da je često odvojen od porodice, britanski DJ je rekao da voli svoj posao i da ne može sebe da zamisli u nekom drugom poslu.

„Deluje glamurozno da putujete svake nedelje ali nije tako, dešava se ponekad da zamalo propustim let, ali ja volim svoj posao, radim ga već 30 godina. Bez obzira da li sam na putu ili u studiju, muzika je uvek oko mene, i ne samo haus, kazao je Daren Emerson.

Sumirajući utiske prethodne večeri, predstavnik Turističke organizacije Budve Blažo Pima kazao je da nastupima lokalnih i svetski poznatih di-džejeva Budva želi da se pozicionira i bude prepoznata u svetu kao moderna turistička destinacija i mesto mladih ljudi.

„Ovo je 20. po redu novogodišnje predstavljanje Budve. Broj posetilaca pokazuje kako je bilo na trgu prethodnih dana, a u naredna dva dana očekujemo da dostignemo broj od oko 100.000 posetilaca. Nadam se da pun trg i zadovoljni gosti potvrdjuju našu poruku ‘vidimo se u Budvi’ a ja kažem dobrodošli u Budvu“, kazao je Pima agenciji Beta.

