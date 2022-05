U celosti potvrđena ponovljena optužnica za Dobrovoljačku, ima dovoljno dokaza

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je u celosti ponovljenu optužnicu Tužilaštva BiH u slučaju Dobrovoljačka, potvrdio je portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.

Grubešić je za sarajevski portal Avaza rekao da je od Suda dobijena optužnica u slučaju Dobrovoljačke u celosti potvrđena protiv svih deset optuženih.

Dovoljno materijalnih i drugih dokaza za Dobrovoljačku

Odluka Suda BiH da u celosti potvrdi optužnicu tužilaštva u predmetu „Dobrovoljačka“ samo potvrđuje činjenicu da ima dovoljno materijalnih i drugih dokaza da se odgovorni za ovaj stravični zločin konačno nađu pred licem pravde i adekvatno kazne, izjavio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić.

„Republički centar je aktivno godinama učestvovao u prikupljanju ovih dokaza i sve to vreme aktivno sarađivao sa predstavnicima nadležnog tužilaštva. Da budem iskren, bilo je bojazni da li će ovaj predmet stići do nadležnih sudova, da li će opet biti raznih opstrukcija od pojedinaca iz bošnjačke političke elite, koji to godinama rade. Ono što ohrabruje jeste činjenica da je postupajući sudija Suda BiH u ovom predmetu, ipak, kako stvari stoje, odlučio da se rukovodi pravom i utvrđenim činjenicama, a ne politikom“, rekao je Kojić za banjalučki Glas Srpske.

(Tanjug)

