U Hrvatskoj naplaćuju hladovinu na plaži – 15 kuna za odrasle, 10 za decu (foto)

Ukoliko želite hladovinu tokom letovanju u Punatu na ostrvu Krk, moraćete da ga – platite.

Tako bar govori cenovnik koji se poslednjih dana širi društvenim mrežama, a koji je snimljen u jednom kampu u Puntu.

Vjerovali ili ne, ali u Puntu se naplaćuje mjesto u hladu – odrasli 15 a djeca 10 kuna! :O Gepostet von Otok Krk am Montag, 22. Juli 2019

Tamo ćete drvenu ležaljku platiti 30 kuna (skoro 500 dinara), ali nećete moći da sami birate mesto, već ćete mesto u hladovini za odrasle platiti 15 kuna (240 dinara), a mesto u hladu za decu koštaće vas 10 kuna (160 dinara), prenosi Index.

Fotografija je izazvala brojne reakcije.

„Ako staviš peškir na sunce i tokom radnog vremena na to mesto padne senka, da li se naknadno plaća ili se to smatra promotivnim poklonom trgovca po članku 46. Zakona o zaštiti potrošača?“, „Možda se sete da i sunce naplaćuju“, „Počeće da naplaćuju i zemlju po kojoj hodamo“, „Sve se više isplatiti gostima u Tursku u resort gde je sve uključeno. Nije Jadransko more jedino na svetu a jednom kad se potrošaču nešto zameri, taj se više ne vraća“, „Žalosno“, pisali su neki.

Ipak, bilo je i onih koji su opravdavali vlasnika kampa.

„Ljudi na svom privatnom vlasništvu mogu da rade šta žele, kome ne odgovara ima javnu plažu i neka uživa na njoj!! Dok je taj deo bio u šipražju nikome nije smetalo, a sada bi svi svoje gu**ce sunčali tamo, e pa ne može!“, „Ne shvatam, ako je privatno može šta hoće, zašto se bunite? Nitko vas ne tera, baš me zanima da li biste pustili da vam se drugi sunčaju u vašem dvorištu? Možda nije ok, ali eto privatan posed“, pisali su drugi.