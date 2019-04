Udruženja opet upozoravaju na proterivanje izbeglica iz HR

ZAGREB – Nevladina udruženja za zaštitu izbeglica objavila su danas peti izveštaj o nasilnim i nelegalnim proterivanjima izbeglica iz Hrvatske i sistemsko kršenje ljudskih prava na granicama EU, zahtevajući od nadležnih da prestanu da „selektivno i zlonamerno interpretiraju hrvatsko i evropsko zakonodavstvo“.

Kako se navodi u izveštaju, kolektivna, nezakonita i nasilna policijska proterivanja izbeglica na granicama Hrvatske nastavljena su bez obzira na uporna upozorenja brojnih međunarodnih i domaćih organizacija, utvrdili su predstavnici udruženja Centar za mirovne studije, Are you Syrious?, Inicijativa Dobrodošli i ICS (Italian Consortium of Solidarity), prenosi Hina.

Izveštaj, uz svedočanstva, donosi i pravnu analizu koja ukazuje kako hrvatsko i evropsko zakonodavstvo treba da se sprovodi, odnosno zašto je delovanje MUP-a nezakonito.

Antonija Potočki iz udruge Are You Syrious? rekla je da nastupaju u ime oko 10.000 žena, dece i muškaraca koji su samo prošle godine proterani iz Hrvatske, a mnogi od njih su, kako kaže, iskusili „hrvatsku dobrodošlicu“ koja, prema brojnim iskazima, uključuje brutalno premlaćivanje pendrecima, šakama i nogama, skidanje do gola, oduzimanje vode i hrane, pretnju oružjem, pucanje, krađu i uništavanje ličnih stvari, ilegalna i nasilna proterivanja porodica, maloletnika, bolesnih i starijih osoba.

Ona je novinarima istžpričala da je ta organizacija nedavno obaveštena o devojčici koja se sa svojom porodicom u strahu od proterivanja danima skrivala u šumi, gde je „molila hrvatskog policajca da prestane da tuče njenog oca, dok je u isto vreme primala udarce“.

Izveštaju su se priključile organizacije iz regiona poput APC-a iz Srbije, Legisa iz Makedonije i ICS-e iz Italije, koji su uneli u izveštaj svoja saznanja o događajima na granicama, što pokazuje da se nasilje ne događa samo u Hrvatskoj nego i na teritoriju cele EU.

