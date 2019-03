Usaglašeni principi o formiranju vlasti na nivou BiH

SARAJEVO – Lideri SNSD, HDZ BiH i SDA – Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović usaglasili su večeras u Sarajevu tekst izjave o principima za formiranje vlasti na nivou BiH.

Tekst sadrži 11 tačaka, od donošenja zakona do evropskih integracija, a na sastanku nije bilo razgovora o raspodeli ministarstava, prenela je RTRS.

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je usaglašeno da svakom od tri konstitutivna naroda pripadnu po tri ministarstva u novom sazivu Saveta ministara, kao i da Savet ministara neće biti formiran do kraja marta.

„Bilo bi dobro da Savet ministara bude formiran do kraja marta i dolaska komesara EU za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana, ali je to nemoguće jer to procedure ne dozvoljavaju“, rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa Čovićem i Izetbegovićem.

Dodik, koji je i predsedavajuci Predsedništva BiH, istakao je da će sednica Predsedništva biti sazvana kada bude postignut kompletan dogovor o formiranju vlasti na nivou BiH.

Prema njegovim rečima, u izjavi, koja sadrži 11 tačaka, piše sve što treba da se radi u skladu sa Ustavom i zakonima.

Govoreći o Akcionom planu za članstvo u NATO-u, on je naglasio da se do 2013. ništa nije poštovalo, a da je to sada ođednom postalo životno pitanje.

„Mi poštujemo stav Narodne skupštine Republike Srpske koja je rekla da put u NATO nije u interesu Republike Srpske i mi ćemo se tako i ponašati. Ako neko očekuje da ćemo taj stav promeniti da bismo ušli u Savet ministara, hvala im onda za Savet ministara“, rekao je Dodik.

Predsednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je u usaglašenoj izjavi o principima za formiranje vlasti na nivou BiH nabrojano šta bi, u načelu, trebalo raditi u skladu sa Ustavom i zakonima.

„Imamo usaglašenu izjavu o tim principima na kojima bi trebalo da funkcioniše vlast na nivou BiH. Sada bi trebalo da pokušamo da tražimo drugi korak“, rekao je Čović nakon sastanka u zgradi Predsedništva BiH u Sarajevu.

(Tanjug)