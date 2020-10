Uspavana lavica u osiječkom ZOO vrtu

ZAGREB – U osiječkom Zoološkom vrtu prošlog vikenda je izvršena eutanazija lavice, koja je najpre imala problem sa zubima, a potom i otvorenu ranu na stražnjoj nozi koja nije blagovremeno sanirana, piše zagrebački portal Telegram. Ovaj portal je polovinom oktobra dobio tri uznemirujuća video snimka iz osječkog Zoološkog vrta, na kojima se vidi da lavica leži na tlu i bespomoćno liže teško ozleđenu zadnju desnu nogu.

„Rana izgleda užasno, nedostaje veliki deo šape i životinja očito trpi velike bolove“, piše portal.

Direktor firme UNIKOM, Davor Vić, u čijem je sastavu osječki Zoo vrt, potvrdio je da se radi o lavici u njihovom vlasništvu.

Vić je za portal objasnio da je problem potekao od zuba, a nakon niza pregleda i terapija, kao i anestezije primećeno je da lavica ima problem na desnoj zadnjoj nozi.

Na ponovljenom pregledu ustanovljeno je da je novonastali problem neurološke prirode, kao posledica anestezije.

Životinja je neprestano grizla svoju nogu, pa su veterinari odlučili da je uspavaju nakon što su procenili da je ishod lečenja u ovakvim slučajevima neizvestan i dugotrajan, kao i da je povezan sa patnjama.

Lavica je bila stara 14 godina i četiri meseca, a prema stručnoj literaturi one žive u prirodi od 15 do 20 godina, dok u zatočenistvu poput zoološkog vrta mogu da žive i do 30 godina.

(Tanjug)

