Ustavni sud oslobodio zatvora Medojevića i Kneževića

Ustavni sud Crne Gore proglasio je neustavnim član Zakonika o krivičnom postupku na osnovu kojeg je Viši sud doneo odluku o stavljanju u zatvor poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i Milana Kneževića zbog odbijanja da svedoče.

To znači da bi Medojević, čim dobije rešenje Ustavnog suda, trebalo da bude pušten iz zatvora, a da će Knežević bez straha od hapšenja moći da izadje iz zgrade parlamenta gde boravi već 13 dana.

Knežević je hapšenje izbegavao neprekidnim boravkom u zgradi parlamenta.

Tročlano veća Ustavnog suda nije juče bilo saglasno o uvodjenju privremenih mera na osnovu koje bi bilo obustavljeno izvršenje kazne zatvora za Medojevića i Kneževića, što su tražili njihovi advokati, pa je o tome morao da se izjasni sud na današnjoj sednici.

Sudije su, medjutim, izlazak iz ove situacije našle tako što su proglasile neustavnim član ZKP-a koji se odnosi na stavljenje u zatvor u slučaju da se odbija sjedočenje. Taj član eksplicitno ne predvidja obavezu skidanja imuniteta u slučaju hapšenja poslanika, što je ustavna obaveza osim ako su uhvaćeni u vršenju krivičnog dela za koje je predvidjena kazna zatvora duža od pet godina.

Medojević je uhapšen a da mu prethodno nije skinut imunitet. On je u zatvoru od 30. novembra, gde je prvih dana štrajkovao gladju. Nakon preporuke lekara, prekinuo je štrajk a u bolnici je bio i poslednja dva dana.

Medojeviću i Kneževiću je sud odredio kaznu zatvora zbog odbijanja da svedoče u predmetima o primanju i davanju mita.

Na osnovu odluke Višeg suda Medojević je kažnjen sa ukupno četiri meseca zatvora zbog odbijanja da svedoči u dva slučaja. Njegovi advokati tvrde da je on dao iskaz, ali da se to što je rekao nije svidelo Specijalnom tužilaštvu koje je tražilo da se on uhapsi.

Viši sud je odredio da Medojević provede dva meseca u zatvoru jer je odbio da svedoči u predmetu povodom njegovih tvrdnji iz maja prošle godine da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić učestvovao u ratnom zločinu kod Cavtata 1991. i 1992.

Prethodno mu je odredjen zatvor u trajanju takodje od dva meseca pošto je odbio da kaže ko je pripadnik Agencije za nacionalnu bezbednost koji mu je rekao da je tužilac Katnić od bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoiše uzeo 100.000 evra kako mu ne bi odredio pritvor u slučaju nazvanom „Carine“.

Sud je odredio zatvor Kneževiću zbog odbijanja da dostavi podatke o sudiji koji mu je navodno ponudio da mu za 10.000 evra ukine presudu zbog napada na policajaca 2015.

(Beta)