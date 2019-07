Vecihina anketiranih očekuje povratak VMRO-DPMNE

SKOPLJE – Većina građana Severne Makedonije, 42 odsto, učesnika ankete koju je sproveo istraživački centar Makfak, odgovorilo je da će najuticajnija opoziciona stranka VMRO-DPMNE sa Hristijanom Mickoskim preuzeti vlast u toj državi za godinu dana.

Anketirani građani su odgovarali na pitanje:“Kada će VMRO-DPMNE doći na vlast?“, preneo je skopski portal Republika.

Inače, Mickoski je ranije danas odgovorio na prozivke aktuelnog premijera Zorana Zaeva, da ć uz pomoć naroda rešiti sve probleme zemlje na narednim izborima.

„Mislim da je gospodin Zaev zadivljen skandalima, kriminalom i korupcijom i da se ponovo bavi opozicijom, izmišljajući teme, skrećući pažnju sa glavnih pitanja, prozivajući me. A ja bih mu rekao da ću zajedno sa narodom rešiti sve probleme na izborima, i to je upravo to, onda ćemo se odmah pozabaviti rešavanjem svih preostalih problema koje su on i njegova nesposobna vlada prouzrokovali i nisu rešili“, napisao je Mickoski ne svom fejsbuk profilu.

Zaev je, naime, prethodno u jednom intervju, između ostalog, optužio Mickoskog da nema hrabrosti da rešava problema, već da deluje protiv države i njenih strateših interesa.

(Tanjug)