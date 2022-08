Vladi Dritana Abazovića izglasano nepoverenje u Skupštini Crne Gore

Skupština Crne Gore izglasala je kasno sinoć nepoverenje manjinskoj Vladi Dritana Abazovića, nešto više od 100 dana od njenog izbora.

Za nepoverenje Vladi glasao je 51 prisutni poslanik, od kojih je jedan bio protiv, a 50 za.

Pad Vlade podržali su poslanici stranaka koje su inicirale smenu, predvodjeni Demokratskom partijom socijalista (DPS), a potrebnu većinu obezbedile su Demokrate Alekse Bečića, Bošnjačke stranke, Prave Crne Gore i Ujedinjene Crne Gore.

Bošnjačka stranka je bila deo Abazovićeve Vlade, dok su ostale članice, Socijalistička narodna partija (SNP) i koalicija okupljena oko pokreta URA, bojkotovali glasanje, što je učinio i Demokratski front (DF).

Protiv je bila predsednica Skupštine Danijela Djurović iz redova SNP-a.

Posle pada Vlade, moguće su dve opcije, pregovori o formiranju nove ili parlamentarni izbori. U drugom slučaju nephodno je skraćenje mandata Skupštini, dok bi postojeća Vlada bila u tehničkom mandatu.

Smenu Vlade zbog potpisvanja Temeljnog ugovora i „blokade evropskih integracija“ iniciralo je 36 poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokratske partije (SDP), Socijaldemokrata (SD), Liberalne partije (LP) i Demokratske unije Albanaca (DUA).

Abazović je u završnoj reči izrazio nadu da će brzo biti konstituisana nova Vlada, dobiti novog mandatara i da će predsednik DPS-a Milo Djukanović ponuditi mandat nekoj od partija koje su podržale pad njegove Vlade.

„Ako se to ne desi, to je neodgovorno i to treba da znaju građani da ste ih gurnuli u nestabilnost. Želim da verujem da imate nastavak plana. Crna Gora uz dosta muke prelazi u nove nivoe demokratije“, kazao je Abazović.

Poslanik DPS-a i predstavnik inicijatora Danijel Živković uoči glasanja rekao je da inicijativa nije ni sa kim dogovorena, već da je ponudjena svakom od 81 poslanika da se o njoj izjasni.

„Kakva god sudbina bila incijative, vaša Vlada je delegitimisana vašim ponašanjima. Skrenuli ste Crnu Goru sa evropskog puta. Obećali ste da ćete završiti deo obaveza kako bi Crna Gora postala članica Evropske unije (EU)“, kazao je on.

Lider Demokarta Aleksa Bečić je u završnoj reči ponovio da je inicijativa o rekonstrukciji Vlade „političko blefiranje“ i saopštio da „nema problem“ da od sutra krenu u razgovore o novoj parlamentarjnoj većini.

„Ako bi se podnela ostavka i izglasalo nepoverenje, ne postoji prepreka ako je zaista iskrena namera i želja, da se dogovora nova većina“, kazao je Bečić i zaključio da „su izbori jedino pošteno rešenje“ izlaska iz krize.

Demokrate su tokom sednice saopštile da neće ulaziti u pregovore sa DPS-om oko formiranja nove većine, već da su ti razgovori mogući samo u okviru stranaka, pobednica parlamentarnih izbora 2020. godine.

Vlada Dritana Abazovića je druga u poslednjih nekoliko meseci koja je pala zbog Temeljnog ugovora sa SPC. Krajem aprila je nepoverenje izglasano kabinetu bivšeg premijera Zdravka Krivokapića nakon čega je formirana Abazovićeva manjinska Vlada.

U toj Vladi nisu bile Demokrate i Demokratski front, stranke koje su pobedile na parlamentarnim izborima 2020. Abazovćevu Vladu činile su, pored njegove Ure, Socijalistička narodna partija (SNP), SDP i stranke manjinskih naroda, a njene odluke u parlamentu podržavala je najveća partija – DPS.

(Beta)

