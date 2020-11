Vukadinović:Predlog ministara – izigravanje volje građana CG

PODGORICA – Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić predložio je imena budućih ministara svog, kako je nazvao, ekspertskog kabineta, što za političkog analitičara iz Podgorice Srđana Vukadinovića predstavlja „izigravanje izborne volje građana“.

Vukadinović naglašava da je bilo rečeno da će u vladi biti eksperti, ali da se na osnovu spiska kandidata za ministre „vidi da tu nijednog eksperta nema“.

„Ekspert mora da ima ili sertifikat Ujedinjenih nacija ili Evropske unije ili Svetske banke ili Međunarodnog monetarnog fonda. Niko od predloženih kandidata za ministre to nema“, rekao je Vukadinović za Tanjug i dodao da je posredi izigravanje volje birača, ali i nekih datih obećanja.

Ako, kako kaže, u vladi nemate Demokratski front i predstavnike srpskog naroda koji su legitimni predstavnici u toj vladi, onda je sasvim jasno da se oni koji su glasali za DF – što je u Skupštini Crne Gore pretočeno u značajan broj od 27 poslanika – sigurno osećaju izigranima i pitanje je kako će i kome ukazati poverenje na nekim budućim izborima i da li će uopšte izaći ili će biti apstinencije.

Vukadinović smatra i da je reč o vladi sa kojom niko ne dobija ništa te da je Crnoj Gori potrebna stabilna vlada koja će imati značajnu podršku parlamenta.

„Ova vlada neće imati podršku parlamenta. Treba sačekati da vidimo da li će ona biti izglasana, jer vidimo da su velika protivljenja upravo u tom bloku i koaliciji ‘Za budućnost Crne Gore’ čiji je najznačajniji deo Demokratski front i tamo bilo ko može sprečiti formiranje te vlade“, ističe Vukadinović.

On navodi da treba videti šta će Pokret za promjene Nebojše Medojevića (član Demokratskog fronta) uraditi sa svojih pet poslanika sa kojima, kako kaže, mogu da „kreiraju buduću vladu i buduće odnose“.

Za jedan od proklamovanih ciljeva vlade – priprema fer, slobodnih i transparentnih izbora, na kojima Demokratska partija socijalista ne bi imala logistiku državnih institucija, Vukadinović kaže da je teško ostvariv i zbog oročenosti na 200 do najviše godinu dana rada.

„A za to vreme se ne može demontirati hobotnička mreža koju je DPS isplela poslednjih tridesetak godina niti se može učiniti bilo šta drugo valjano za građane Crne Gore“, ocenjuje Vukadinović.

Vlada se, prema njegovom mišljenju, nikako neće moći baviti ni finansijama, ni investicijama, ni zapošljavanjem niti ključnim problemima koji tište građane Crne Gore poput nagomilanih izazova sa pandemijom COVID-19.

„Oni će biti u jednoj trci da pokušaju da stvore nekakav ambijent u kojem svi mogu nešto da dobiju. Za svaku svoju odluku moraće da se bore za 41 poslanika što će biti jako teško i mnogi to neće izdržati“, rekao je Vukadinović.

Kao prepreku za dobar rad vlade napominje i nedostatak političkog iskustva svih predloženih imena, kao i mandatara Krivokapića.

„Krivokapić je potpuno politički neiskusan i nepoznat čovek, a u ovoj situaciji su potrebni iskusni, politički mudri ljudi da bi to vodili do onih ciljeva koji su određeni“, zaključio je Vukadinović.

(Tanjug)

