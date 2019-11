Vuković potvrdio: CG obnavlja autokefalnost CPC

PODGORICA – Vladajuća Demokratska partija socijalista (DPS) radiće na obnovi autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, kao neodvojivog dala crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta, potvrdio je za Radio CG funkcioner i poslanik te stranke, Miodrag Vuković.

U Srpskoj pravoslavnoj crkvi, međutim, smatraju da je to kasičan primer kršenja Ustava.

To je zacrtano i novim programom DPS koji će biti deo dnevnog reda predstojećeg kongresa, zakazanog za 30. novembar.

Vuković kaže da je DPS kao ozbiljan politički subjekt dužan to da uradi, polazeći pre svega od nesporne činjenice, da je, kako je rekao, ta stranka „temeljna partija, savremenog političkog sistema i ukupnih društvenih odnosa u državi“.

„Mi smo se identitetskim pa i pitanjem crkve bavili u kontinuitetu. I na prethodnom kongresu, pre četiri godine, smo se na objektivan način bavili ovim pitanjima pa i pitanjem položaja verskih zajednica“, kazao je Vuković, preneo je portal RTCG.

Smatra da je sadašnje stanje po više osnova neodrživo, odnosno da pre svega sve verske zajednice u Crnoj Gori moraju imati regulisan pravni položaj.

Trenutno, kako navodi Vuković, Srpska pravoslavna crkva nema definisan pravni status u Crnoj Gori, što je za njega neprihvatljivo.

„Srpska pravoslavna crkva deluje kao relikt jednog vremena, koje je pre više od deceniju ostalo ili je trebalo da ostane iza nas. Javnost zna da su potpisani sporazumi sa Islamskom zajednicom, Katoličkom crkvom, Jevrejskom zajednicom. Ti sporazumi su urađeni po ugledu na slične u najrazvijenijim demokratijama u svijetu. Država nikako ne može naći očekivani stepen razumijevanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom“, kazao je Vuković.

Sa SPC-om su, kaže, na distanciranoj korespondenciji, punoj neprihvatljivih i neshvatljivih diskursa sa njihove strane.

Za upućene, dodao je, očekivano, i od prvih ljudi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i u Patrijaršiji.

“ U to je uključena cela jedna mašinerija u odbrani neprihvatljivog položaja i načina komunikacije sa državom i državnim organima“, tvrdi Vuković.

Došlo je, kaže, do trenutka kada se stvari više ne mogu odlagati.

Za Srpsku pravoslavnu crkvu, namera DPS je klasično kršenje Ustava, kaže za Radio Crne Gore protojerej Gojko Perović.

„Smatram da je u pitanju udžbenički primer kršenja Ustava Crne Gore, koja je sekularna država. Odvojenost crkve i države je civilizacijska tekovina. Na svim meridijanima se zna što znači odvojenost crkve i države. To ne znači da su one neprijateljske jedna prema drugoj i da ne treba da sarađuju i da ne treba međusobno da se poštuju. Ali da crkva i crkveni Sabor proglasi da će da formira vladu ili da će da učestvuje na izborima, odnosno da će partija koja vlada već trideset godina u jednoj građanskoj, multikonfesionalnoj, demokratskoj državi proglasi da će da obnovi crkvu, to je ništa drugo do kršenje Ustava“, istakao je Perović.

(Tanjug)