Za pola godine ZGB se tresao gotovo 2.500 puta

ZAGREB – Na današnji dan pre šest meseci Zagreb je pogodio zemljotres magnitude 5,5 po Rihteru i uzrokovao veliku materijalnu štetu, posebno u starom delu grada, a od tada je usledio čitav niz potresa kojih je bilo gotovo 2.500.

Poslednji se dogodio jutros u 6:24.

Od tog broja je oko 200 potresa bilo magnitude više ili jednake 1,3.

Seizmička aktivnost bila je posebno izražena u prvim danima nakon potresa.

Od 14. aprila potresi se događaju ređe i većinom su slabiji.

Prema analizi zagrebačke N1 tv, svega dva potresa bila su magnitude veće ili jednake 3,0, a deset potresa imalo je magnitudu između 2,0 i 3,0.

Većina epicentara dogodila se na području grada Zagreba, u naseljima Markuševec i Čučerje, na dubini od 12 do 20 kilometara.

S obzirom na to da tlo i dalje podrhtava, prema Omorijevom zakonu, to bi moglo potrajati još i do godinu i pol do dve, iako je vrlo teško definisati tačan datum prestanka tzv. „aftershokova“.

Navodi se da bi zagrebačko područje mogao pogoditi i jači zemljotres od onog pre šest meseci, a maksimalna magnituda bi bila od 6,3 do 6,5, što je tridesetak puta jače.

(Tanjug)

