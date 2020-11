Zaev:Legalizacijom marihuane Skoplje će postati Amsterdam

SKOPLJE – Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev ubeđen je da će dekriminalizacija i legalizacija kanabisa i marihuane u toj zemlji mnogo da pomognu turizmu i ugostiteljstvu, prenosi portal Plusinfo.

„To je deo jednog šireg ekonomskog paketa u koji polažemo veliku nadu“, rekao je makedonski premijer.

Čini mu se, navodi portal, da mu ne smeta sugestija u pitanju „da li ćemo praviti Amsterdam od Skoplja?“, već suprotno tome kaže „zašto da ne“.

„Upravo to je cilj. Da bude kontrolisano kao u Amsterdamu i mnogim drugim gradovima u svetu“, rekao je Zaev.

On je objasnio da je ideja da se da prilika turističkim mestima, uključujući i Skoplje, da se u kafićima uz poštovanje određenih standarda poput ventilacije i dokazom za poreklo marihuane omogući konzumacija.

Standardi će biti isti za svakoga i svako će moći da aplicira.

„Verujem da maloj zemlji to može do doprinese ozbiljnom razvoju ugostiteljstva i turizma posebno imajući u vidu i druga naša turistička mesta poput Struge, Ohrida, Resena, Skoplja, Dojrana, Berova, Mavrova i svih drugih mesta“, kaže on.

Ovo je mehanizam kojim možemo da podignemo uslužne delatnosti zato što oni malo učestvuju u BDP, objašnjava Zaev i obećava da će ova tema biti otvorena kroz široku debatu pa, kako navodi, ako većina kaže ne radite to, onda neće.

„Ne mogu da prihvatim da Slovenija koja je zemlja sa sličnom teritorijom i stanovništvo poput našeg ima 75 milijarde BDP, a mi 11“, zaključio je Zaev za Dojče vele, prenosi Plusinfo.

(Tanjug)

