Zaev najavio poraz „zarobljene države“

SKOPLJE – Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je u svom video obraćanju objavljenom na društvenim mrežama rekao je da je vreme za konačan poraz „zarobljene države“ i pozvao sve političke subjekte u toj zemlji da podrže reforme, prenosi MIA.

U Severnoj Makedoniji u toku je izrada novog zakona o pravosuđu koji bi trebalo da reši status i Specijalnog tužilaštva zaduženog za procesuiranje optuženih iz afere o prisluškivanim razgovorima funkcionera uglavnom iz tadašnje vlade Nikole Gruevskog.

„Svi politički subjekti treba da podrže rešenja kojima se zaokružuju reforme, kako bismo konačno porazili zarobljenu državu, kako bismo nastavili da se borimo protiv kriminala i korupcije i kreirali društvo u kome niko neće biti privilegovan i amnestiran“, poručio je Zaev.

Kako je rekao, njegova zemlja čini konačni korak ka oslobađanju pravosuđa od pritiska režima koji je iza njih, te je dodao da je odgovornost političkih subjektata u ovoj borbi za pravnu državu ogromna.

Ali, kako je rekao, najveću odgovornost imaju stranka koja je donela ovu nepravdu za zemlju (VMRO-DPMNE) i Hristijan Mickoski kao prvi čovek te stranke.

„Ovo je vreme u kome pravda stupa na sceni, vreme u kojem ne smemo da štedimo u borbi protiv kriminala i korupcije. Niko nije privilegovan i niko neće biti amnestiran“, naglasio je Zaev.

On je dodao da ohrabruje makedonsko tužilaštvo da nastavi do kraja u ovoj borbi, bez, kako je kazao, obzira do koga će stići istrage.

„Ovo je doba za konačan poraz „zarobljene države“. Pozivam sve da podrše rešenja kojima će se zaokružiti reformski proces i omogučili bolji život u našem lepom mozaiku i zajedničkom društvu“, zaključio je premijer Severne Makedonije.

(Tanjug)