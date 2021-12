Zastava Srbije na graničnom prelazu kod Bijeljine

BIJELJINA – Zastava Srbije okačena je na bosanskohercegovačkoj strani graničnog prelaza kod Bijeljine, javlja Klix.ba.

Kako navodi, nije poznato kako je došlo do toga da se zastava Srbije zaviori na graničnom prelazu Pavlovića most, ali navodi da je to odgovornost granične policije BiH.

Na fotografijama koje je objavio Klix.ba vidi se da je pored zastave Srbije okačena zastava Republke Srpske.

Granični prelaz Pavlovića most nalazi se pored Bijeljine, a sa srpske stane je Šabac.

Vest je objavljena dan nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zaključke u vezi sa informacijama o prenosu nadležnosti, tako da se zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa RS na institucije BiH neće primenjivati na teritoriji RS.

