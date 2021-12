Željka Cvijanović: „Samo u Sarajevu govore o sukobu“

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je ne interesuje ko, kako je rekla, „vršlja po zapisnicima Delegacije EU“ i istakla da je na sceni „najobičnija orkestrirana kampanja“ gde se, nakon histerije u političkom Sarajevu, specijalni rat prenosi na međunarodni teren.

„Ko „vršlja“ po zapisnicima Delegacije EU i šta u njima piše ili ne piše, to me ne iteresuje. O tome neka oni brinu. Ali je receptura za manipulaciju i dizanje tenzija jasna. Ako je bilo gde evropski komesar Oliver Varhelji rekao da je Incko pokrenuo ovu krizu u BiH, onda samo mogu reći da on uopšte nije usamljen u toj tvrdnji, jer smo takvo mišljenje čuli od mnogih i evropskih i neevropskih zvaničnika“, rekla je Cvijanović.

(Tanjug)

