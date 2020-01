Zenga: Vlada se ne meša u odnose SPC i CPC

PODGORICA – Crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka izjavio je da se Vlada neće stavljati između Srpske pravoslavne crkve i nekanonske Crnogorske pravoslavne crkve niti će uređivati njihove međusobne odnose nakon što bude rešeno pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori, koje tretira Zakon o slobodi veroispoviesti.

On je u intervjuu podgoričkoj Pobjedi ocenio da je to što se mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ogradio od protesta koje je pokušao da organizuje opozicioni Demokratski front tako što je rekao da će isključivo crkva organizovati proteste, da je kod mitropolita prevladalo to što je „ipak dete Crne Gore“.

„Daj Bože da budu u duhu takvog njegovog odnosa i dani koje dolaze i da napokon sednemo za sto, dogovorimo se i potpišemo temeljni ugovor sa Mitropolijom“, rekao je Zenga i dodao da Vlada neće pokleknuti ni pod kakvim pritiscima, a da je sve u redu dok god molebani i litije protiču mirno.

Upitan sa kim će vlada potpisati temeljni ugovor s obzirom na to da SPC nije registrovana u Crnoj Gori, Zenga kaže da zakon ne obavezuje SPC da se registruje, već da kroz zakon može da se konstatuje takav njihov status.

„Cilj Zakona nije da se taj deo unutrašnje teritorijalne organizacije SPC, koji ulazi u granice Crne Gore menja, da se te eparhije registruju kao neka novina, nego jednostavno da bi imali status pravnog subjekta u odnosu država – SPC, odnosno Mitropolija crnogorsko-primorska, Eparhija budimljansko-nikšćka i ostale eparhije“, rekao je Zenga.

(Tanjug)