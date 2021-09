Zoran Milanović: „Dodik nije radikalan, on je talac situacije u Republici Srpskoj“

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović izjavio je danas u Zagrebu da je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik na određeni način talac situacije u Republici Srpskoj, elemenata i ljudi koji su, kako je rekao, radikalniji od njega.

Na pitanje novinara da komentariše pretnje Dodika da će vlast Srpske ići s konkretnim koracima „demontaže“ nekih od najbitnijih institucija BiH, kao i da će taj entitet ponovo uspostaviti svoju vojsku, Milanović je rekao: „Dodik je na odredeni način talac situacije u RS, elemenata i ljudi koji su radikalniji od njega. Ja mislim da on nije radikalan, ali to postaje malo neozbiljno. To je kao da ja pretim Sloveniji nosačem aviona. Prvo, ne bih nikad pretio, a drugo, ne mogu takve gluposti da pričam”, kazao je Milanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.