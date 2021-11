Zoran Tegeltija: „Ministri Republike Srpske podržaće odluke od interesa za građane“

SARAJEVO – Predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je da će on i ministri iz Republike Srpske učestvovati u radu Saveta ministara i donositi samo one odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana Republike Srpske, kao i one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH.

„Na taj način mi želimo da pokažemo da ne blokiramo rad Saveta ministara, već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje u skladu sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske“, pojasnio je Tegeltija, prenosi RT RS.

(Tanjug)

