Zvizdić očekuje reakciju Šmita na Agenciju za lekove RS

SARAJEVO – Posle današnjeg obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsedavajući tog doma Denis Zvizdić je rekao da očekuje njegovu reakciju ako na snagu stupi zakon kojim je predviđeno formiranje agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srpske.

„Potpuno sam uveren, ako zakon stupi na snagu i time se onemogući građanima Republike Srpske da imaju lekove, da će OHR reagovati, ali nisam siguran da će zakon ikada stupiti na snagu“, rekao je Zvizdić.

Šmit je u obraćanju poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH, između ostalog, rekao da „međunarodna zajednica neće nemo da posmatra“ situaciju u BiH.

Zvizdić je izdvojio Šmitovu poruku da postoji mogućnost korištenja bonskih ovlašćenja i istakao da nije očekivao da će visoki predstavnik, kako je naveo, biti precizan.

„Mislim da je Sćmidt bio jasan, ali ne do kraja precizan – da odgovori sa da ili ne, kao što su neki drugi očekivali. Ja to nisam očekivao, jer je on diplomata“, kazao je, između ostalog, Zvizdić, preneo je sarajevski portla Klix.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.