Autor podkasta Dobar, loš, zao: Odbili smo policijsku zaštitu, nemamo poverenja u policiju

Autor podkasta „Dobar, loš, zao“ Nenad Kulačin izjavio je večeras da je njemu i njegovom kolegi Marku Vidojkoviću ponudjena policijska zaštita dok je ministar unutrašnjih poslova bio Aleksandar Vulin ali da su oni tu ponudu odbili jer kako je rekao, nemaju poverenja u policiju.

„Odbili smo to kao opareni jer nemamo poverenja u policiju. To smatramo kontrolom. Neću da me policija štiti. Hoću da država radi ono što treba“, rekao je Kulačin za televiziju N1.

Upitan za najavu predsednika Komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića da će povodom pretnji autorima podkasta „Dobar, loš, zao“ tražiti da razgovara sa premijerkom Anom Brnabić, Kulačin je rekao da se „plaši“ da će ishod tog sastanka biti da im ponovo bude ponudjena policijska zaštita.

„Mi ćemo to odbiti. Ne verujem da Ana Brnabić može bilo koga da zaštiti“, naveo je Kulačin.

Koautor podkasta „Dobar, loš, zao“ Marko Vidojković premešten je ranije na bezbednu lokaciju van Srbije, posle brojnih pretnji koje su mu upućene putem društvenih mreža.

(Beta)

