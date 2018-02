Grupa doktori.org predala zahtev Univerzitetu da se Mali ne promoviše u doktora

Grupa profesora i doktora predala je danas u Rektoratu Univerziteta u Beogradu zahteve da se poništi doktorat gradonačelnika Beograda Siniše Malog, jer smatraju da je taj rad plagijat i da se Mali ne promoviše u zvanje doktora nauka, a da članovi komisije pred kojima je branio doktorsku tezu budu procesuirani pred etičkom komisijom.

Taj zahtev potpisalo je 339 doktora nauka, a oni čekuju da se zahtev nadje i na dnevnom redu neke od predstojećih sednica Senata Univerziteta jer smatraju da bi procesuiranjem ovog slučaja Univerzitet mogao da donese procedure za slične slučajeve.

Jedan od inicijatora tog zahteva Dušan Teodorović rekao je novinarima uoči predaje zahteva da grupa traži da rektor Univerziteta Vladimir Bumbaširević hitno reaguje jer on prema propisima to može, kada se dugo ne rešava pitanje spornog doktorata.

U zahtevu upućenom rektoru Bumbašireviću, grupa traži da rektor hitno interveniše korišćenjem postojećih pravnih procedura ili izmenama procedura i navode da je obaveza rektora da „sačuva ugled Univerziteta, visokog obrazovanja i naučnih zvanja u društvu (u Srbiji), ali i svetu“.

„Pre tri i po godine kolega Raša Karapandža otkrio je plagijat u doktoratu Siniše Malog. Od tada je kao španska serija, menjaju se jedna pa druga komisija… Grupa ljudi, koju čini više od 330 profesora, medju kojima osam akademika, smatra da se dosta čekalo“, rekao je Teodorović i dodao da je primetan nedostatak hrabrosti profesora Fakulteta organizacionih nauka (FON) na kojem je Mali branio doktorat i posebno zahvalio profesoru tog fakulteta Božidaru Radenkoviću, što je bio hrabar i jedini sa tog fakulteta potpisao zahtev.

On je dodao da ne želi da se ova tema politizuje i da u Srbiji postoji veliki broj lažnih doktorata na privatnim i državnim univerzitetima i najavio da će ta grupa nastaviti da se bavi svim spornim doktoratima, medju kojima je naveo i doktorate predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića, guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.

„Ne razumem tu nušićevsku potrebu da se prikači ta titula doktor“, rekao je Teodorović.

Bivši pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku Milovan Šuvakov rekao je da je slučaj doktorata Siniše Malog posebno zanimljiv jer je on javna ličnost i da je njegov doktorat „bez sumnje plagijat“.

Upitan zbog čega se dok je bio u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije bavio pitanjem doktorata Siniše Malog, kada je ta afera izbila u vreme dok je on bio na državnoj funkciji, Šuvakov je rekao da Ministarstvo ne treba da se meša u poslove Univerziteta i da treba da se zna šta je čija nadležnost i da se nada da će to i ovog puta biti tako. On je dodao da je Ministarstvo tada olakšalo proveru doktorskih radova.

Predsednik Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u beogradu Dragor Hiber izjavio je ranije da taj odbor nije nadležan da reaguje u slučaju osporenog doktorata gradonačelnika Beograda Siniše Malog dok ne bude doneta prvostepena odluka na FON-u.

Mali je 2013. godine na FON-u odbranio doktorsku tezu pod nazivom „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i iskustva Srbije“. Na sajtu Peščanika 9. jula 2014. objavljen je tekst profesora Raše Karapandže u kojem se navodi da je plagirano 33 odsto ili više teksta tog doktorskog rada.

