Jovanović (LDP): Doći ću u Srebrenicu 11. jula, jer osećam ljudsku potrebu da budem tamo

Predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović izjavio je da će sutra, 11. jula u Memorijalnom centru Ptočari prisustvovati obeležavanju 23. godišnjice zločina u Srebrenici, jer oseća ljudsku potrebu da bude tamo.

Jovanović je u pisanoj izjavi naveo da je Srebrenica „sramota zvanične politike koja se se iz Beograda širila u najmračnijoj deceniji naše bliske prošlosti, i svestan sam da se zbog toga mnogi ne osećaju komforno“.

„Doći ću u Srebrenicu. Verujem da takve odnose možemo izgraditi, jer osećam duboku ljudsku potrebu da budem tamo 11. jula i jer se danas ne smemo sklanjati pred onima koji bi želeli opet da nas vrate mržnji i ludilu koje nas je sve tako skupo koštalo. To nije samo moja obaveza kao jednog političara. To je moja obaveza kao čoveka i roditelja, da tamo budem 11. jula. To je najmanje što mogu da učinim“, naveo je Jovanović.

On je kazao da želi da veruje da je pred Srbijom vreme kada će do kraja raskrstiti sa zločinačkom politikom koja u negiranju genocida ima svoj poslednji izraz, kao i da će raskrstiti sa zločincima koji su je sprovodili.

(Beta)