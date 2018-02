LEDENI talas sa snegom i temperaturama do -12 stiže danas: evo koliko će trajati

Još danas prepodne imaćemo tempereturu u plusu, jer nam su subotu popodne stiže hladan vazduh sa severa Rusije, i od tada u Srbiji kreće prava ledena zima, koja će trajati najviše pet dana, najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prodor hladnog vazduha u noći između subote na nedelju doneće i sneg, koji će početi da pada u većem delu zemlje, prenose beogradski mediji.

RHMZ je izdao i upozorenje za celu Srbiju za predstojeće ledene dane od 25. februara do 1. marta. U upozorenju se navodi da će tih dana u jutarnjim satima očekivati jak mraz, u većini mesta temperatura od – 12 do -5 stepeni, a da će najviša dnevna biti od – 6 do -2 stepena Celzijusa.

Očekuje se i formiranje snežnog pokrivača do 10 centimetara, a na planinama i do 20 centimetara.

Upozorenje je izdato i za glavni grad, gde se takođe očekuje jak mraz i temperatura od – 9 do – 5 stepeni, kao i snežni pokrivač.

– S obzirom da će zemlja biti zaleđena, snežni pokrivač će se zadržavati. Možemo očekivati da će pasti i do 10 centimetara snega, jer će padati u ponedeljak i u utorak – najavljuje Nedeljko Todorović, metorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U subotu se očekuje da će temperatura biti od 2 do 6 stepena Celzijusa, ali zato u nedelju dolazi do drastičnog pada temperature. najniža prognozirana je od -9 stepeni do – 3 stepena Celzijusa.

– Najhladnije će biti u ponedeljak, a možda i u utorak. Prognozira se da će temperatura ići od -11 do – 6 stepeni. U svakom slučaju u ponedljak i utorak biće oblačno i veoma hladno. Padaće sneg, formiraće se i snežni pokrivač u gotovo svim krajevima Srbije. Vetar će biti slab i umeren, a a na severu i istoku povremeno i jak – kaže Todorović.

Već u sredu sneg bi mogao da prestane da pada. Međutim, ostaće i dalje hladno, sa temperaturom u minusu.

– U četvrtak će biti malo toplije i tada prestaje ovaj ledeni talas. U jutarnjim satima u četvrtak će biti i dlaje hladno, ali će tokom dana temperatura postepeno da se penje, od nule, a moguće i da ode u plus. već narednog vikenda temperatura će ići i do 10 stepeni, ali će vreme biti promenjivo. Možemo očekivati da će biti i suvo, ali i kišovito – objašnjava Todorović.