Šarčević o aferi sa testovima: U ovom trenutku ne vidim razlog za ostavku

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da „u ovom trenutku“ ne vidi razlog zbog kojeg bi podneo ostavku posle današnje afere s objavljivanjem testova za polaganje male mature na društvenim mrežama.

Šarčević je za list „Danas“ izjavio da ne zna zašto bi dao ostavku kada je Srbija kako je naveo, u izveštaju Evropske komisije ocenjena „najboljim ocenama za oblasti obrazovanja i nauke“.

„Ako im to nešto ne znači onda ‘ajde se igramo škole… to je glupost, to je jedan politički gaf i normalno je da će da traže ostavku… šta mislite da sam ja od juče pa ne znam da će da traže!? Ja ću da ostavku da dam onom ko me je zvao, neću njima sigurno!“, rekao je Šarčević komentarišući zahteve pojedinih sindikata i opozicionih stranaka da podnese ostavku.

Ministar je naveo da će „svakako razmisliti“ o ostavci, ali da „u ovom trenutku ne vidi razlog za tako nešto“.

„Ne možete vi zbog nekog dogadjaja koji je ni prvi, ni poslednji, prevideti sve što je uradjeno. Ja neću, ne zbog sebe, nego zbog svog tima da dovodim u pitanje da su oni za nešto odgovorni, a uradili su ogroman posao za državu. Samo što to nikoga ne interesuje“, ocenio je Šarčević.

Navodeći da policija i BIA istražuju slučaj provaljenih testova, ministar je precizirao da je istraga sužena na 15 škola u „nekih pet gradova“, u kojima su testovi otvarani pre propisanog vremena, navodno uz obrazloženje da nisu čitali mejl.

„Mogućnost da su testovi otvarani u štampariji je svedena na minimum jer je ceo proces štampanja protekao uz kontrolu policije i BIA“, naveo je Šarčević i dodao da tužilaštvo ispituje majku jednog učenika beogradske OŠ „Ilija Birčanin“ koja je došla u posed testa iz matematike koji je „procureo“ u javnost i zbog čega je otkazan današnji završni ispit iz tog predmeta.

