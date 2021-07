Sutra sparno, mestimično s kišom i grmljavinom

U Srbiji će sutra biti promenljivo i sparno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče očekuju se lokalne nepogode sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 26 do 30, na istoku toplije, do 34 stepena.

U Beogradu će biti promenljivo, ujutru je moguća kratkotrajna kiša, a posle podne i uveče i pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura oko 20, a najviša dnevna oko 29 stepeni Celzijusa.

Do utorka će u Srbiji biti promenljivo s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

Od srede pretežno sunčano, posle podne ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Temperatura oko prosečnih vrednosti, krajem sedmice u porastu.

U Beogradu u ponedeljak pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jaki pljuskovi sa velikom količinom padavina.

U utorak u Beogradu stabilizacija vremena, a od srede sunčano. Temperatura oko prosečnih vrednosti, krajem sedmice u porastu.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 18. jul 2021. godine:

Relativno povoljne biometeorološke prilike za hronično obolele i osetljive osobe, a izvestan oprez savetuje se osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima.

Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolje i poremećaja sna.

(Beta)

