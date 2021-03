U Beogradu vakcinisano više od 188.000 starijih od 65 godina

BEOGRAD – U Beogradu je do sada vakcinisano više od 406.000 ljudi, što je 28,8 odsto punoletnih lica, revakcinisano je više od 248.000 ljudi, od čega su 54 odsto žene, izjavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Za nepuna dva meseca vakcinisano je više od 188.000 starijih od 65 godina, rekla je Stanisavljević sinoć za TV Vesti.

„Na dnevnom nivou pratimo rezultate imunizacije i kada smo primetili da u prigradskim opštinama i njihovim razuđenim delovima imamo manji procenat vakcinisanih starijih lica organizovali smo mobilne ekipe koje im pomažu da se prijave za imunizaciju. U saradnji sa domovima zdravlja organizuju se i punktovi u tim mestima, jer ne želimo da dozvolimo da neko, zato što živi u udaljenim delovima opština, bude nevakcinisan“, istakla je sekretarka Stanisavlhević.

Kako prenosi Sekretarjiat za informisanje Grada Beograda, ona je dodala da su u tim delovima grada organizovana 52 punkta.

Do sada je, kako je navela, na mobilnim punktovima vakcinisano više od 5.000 građana.

„Najveća zahvalnost lekarima i medicinskim sestrama koji su na terenu kako bi najstarijima zaštitili zdravlje. Tako smo, kao jedan od načina komunikacije, izabrali brošuru Gradskog zavoda za javno zdravlje, koja se dostavlja starijim sugrađanima na terenu kako bi imali sve neophodne informacije. Mi smo njihov servis i oni znaju da mogu da računaju na Grad Beograd. Bićemo na terenu dok za tim bude bilo potrebe. Naša kampanja je da vratimo život i vratimo se načinu života na koji smo navikli“, kazala je sekretarka.

Prema njenim rečima, prioritet Grada Beograda je podrška imunizaciji i zaštita zdravlja najstarijih sugrađana.

„Shodno tome prvu stvar koju smo uradili je da smo još 18. januara pokrenuli kol centre u svim opštinama kako bi stariji sugrađani, koji ne znaju kako da se prijave imali volontera, kada pozovu broj, koji može da im pomogne i prijavi ih na portal e-uprava. Ukoliko im je bio potreban prevoz, da neko dođe do njihove kuće, preveze ih do mesta imunizacije i potom ih vrati nazad, i to je bilo omogućeno“, pojasnila je.

Stanisavljević je rekla da postoje flajeri sa bitnim informacijama na romskom jeziku i navela da je važno i naći pravi način komunikacije sa ljudima koji žive u neformalnim naseljima.

„Osim mobilnih ekipa koje pomažu najstarijim sugrađanima oformljne su i posebne mobilne ekipe, a održali smo i sastanak sa svim koordinatorima za romska pitanja u našim opštinama. Imali smo i podršku Ministarstva zdravlja u vidu zdravstvenih medijatora koji u neformalnim naseljima pomažu u približavanju zdravstvene zaštite, a imali smo i podršku volontera Crvenog krsta“, dodaje.

Mobilne ekipe, kako je navela, posećuju ova naselja, dele brošure na srpskom i romskom jeziku, a u saradnji sa domovima zdravlja postoje i vakcinalni punktovi.

Kada je u pitanju sektor socijalne zaštite, Stanisavljević je navela da je ponosna na to što je više od 1.800 zaposlenih i korisnika vakcinisano.

„Naši zaposleni su sve vreme radili sa korisnicima. Do sada nismo imali ni jedan sličaj kovida 19 u Prihvatilištu za decu Beograda, Prihvatilištu za beskućnike, a za to su zaslužni socijalni radnici, negovatelji koji rade u tim ustanovama. Imamo veliki procenat vakcinisanih korisnika, a u Prihvatilištu za beskućnike vakcinisano je više od 91 odsto ljudi. Organizovali smo i u dnevnim boravcima vakcinaciju, tako da je više od 76 mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju vakcinisano“, kazala je Stanisavljević.

Predsednik Opštine Lazarevac Bojan Stević rekao je da je zadovoljan odzivom građana te opštine za vakcinaciju i da je organizovano sedam punktova za tu namenu.

Kako je naveo, 47 odsto građana Lazarevca starijih od 65 godina primilo je obe doze vakcine, što kako je dodao, pokazuje odgovornost sugrađana.

„Potrudićemo se u narednom periodu da građanima Lazareva još više pojasnimo važnost vakcinacije. To je u ovom trenutku najvažnije“, kazao je Stević i dodao da je danas u Mesnoj zajednici Veliki Crljeni vakcinisano 212 građana.

(Tanjug)

